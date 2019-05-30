Зеленский рассказал американскому сенатору о двух войнах, которые ведет Украина

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая встретился с сенатором США Робертом Портманом. Они обсудили досрочные выборы в Верховную раду и ситуацию на Донбассе.



Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил , что роспуск парламента отвечает запросам общества, а досрочные выборы помогут сформировать новое правительство уже в сентябре.

«Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — заявил Зеленский.

Поговорили о ситуации на Донбассе и необходимых шагах для достижения прогресса в мирном урегулировании. Пресс-служба президента отмечает, что была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию для выполнения минских договоренностей.

Стороны также обсудили реализацию реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.

Напомним, 20 мая, после инаугурации, Зеленский попросил у США помощи в «преодолении агрессии России».

«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил тогда президент Украины.