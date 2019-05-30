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Зеленский рассказал американскому сенатору о двух войнах, которые ведет Украина
30.05.2019 23:31 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая встретился с сенатором США Робертом Портманом. Они обсудили досрочные выборы в Верховную раду и ситуацию на Донбассе.
Зеленский
«Если бы этот парламент, который не работает, был и далее, то мы сформировали бы правительство в декабре. Мы не можем ждать. У нас две войны — война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», — заявил Зеленский.
Поговорили о ситуации на Донбассе и необходимых шагах для достижения прогресса в мирном урегулировании. Пресс-служба президента отмечает, что была подчеркнута необходимость дальнейшего давления на Россию для выполнения минских договоренностей.
Стороны также обсудили реализацию реформ, которые должны приблизить Украину к ЕС и НАТО.
Напомним, 20 мая, после инаугурации, Зеленский
«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил тогда президент Украины.
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«У нас две войны - война с Россией и война с коррупцией внутри страны, которая является угрозой прежде всего для экономики Украины», - заявил Зеленский.
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