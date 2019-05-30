Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400

Источник материала: Tut.by

Россия отказала Ирану на просьбу о поставке систем противоракетной обороны С-400, опасаясь, что эта сделка приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника, один из которых «высокопоставленный российский чиновник».

Просьба продать С-400 была отклонена лично президентом России Владимиром Путиным, сообщил на условиях анонимности собеседник издания. Российский МИД не ответил на просьбу агентства прокомментировать эти данные, так же как и иранские официальные лица.

С-400 — это российская система противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенная для поражения целей на дальности до 400 км (249 миль).

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был с визитом в России 7−8 мая 2019 года. В Москве он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и передал послание от президента Хасана Роухани президенту России.

Отношения Тегерана и Вашингтона ухудшились после избрания президентом США Дональда Трампа.

Трамп также объявил о выходе США из так называемой ядерной сделки с Ираном — соглашения, согласно которому Тегеран обязался сократить ядерную программу и не разрабатывать такое оружие, а другие страны, подписавшие соглашение (США, Франция, Россия, Великобритания, Китай и Германия), отменяли введенные против Ирана экономические ограничения.

В середине мая Соединенные Штаты «в качестве сигнала Ирану» направили в Персидский залив ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков, напоминает Bloomberg . Эти меры были предприняты на случай «враждебных действий со стороны Ирана», говорил тогда глава Госдепартамента Майк Помпео. США также приняли решение разместить зенитные ракетные комплексы Patriot на Ближнем Востоке, опасаясь того, что Иран готовит нападение на американские силы в регионе со стороны Ирана.

В ответ на действия Вашингтона командующий иранскими ВКС заявил, что Тегеран способен нанести «удар в голову» США.

Ранее сделка по покупке российских С-400 Турцией привела к росту напряженности между Анкарой и другими членами НАТО. В общей сложности Москва поставит Турции четыре дивизиона С-400 по цене $ 2,5 млрд. Передача комплексов намечалась на июль этого года, однако недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Россия может ускорить поставки.

Вашингтон с момента появления данных о сделке пытается убедить Турцию отказаться от покупки российских ЗРК и приобрести вместо них американские системы Patriot. В противном случае США обещают рассмотреть вопрос о санкциях против Турции. В частности, из-за этой сделки США угрожали полностью отменить поставки F-35 в Турцию, приостановив 1 апреля передачу оборудования для этих истребителей. Американский сенатор-демократ Боб Менендес также допускал, что США могут перенести свою военную базу из Турции в Грецию.