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Россия отказалась продать Ирану комплексы C-400
30.05.2019 22:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Россия отказала Ирану на просьбу о поставке систем противоракетной обороны С-400, опасаясь, что эта сделка приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке. Об этом
Просьба продать С-400 была отклонена лично президентом России Владимиром Путиным, сообщил на условиях анонимности собеседник издания. Российский МИД не ответил на просьбу агентства прокомментировать эти данные, так же как и иранские официальные лица.
С-400 — это российская система противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенная для поражения целей на дальности до 400 км (249 миль).
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф был с визитом в России 7−8 мая 2019 года. В Москве он провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и передал послание от президента Хасана Роухани президенту России.
Отношения Тегерана и Вашингтона ухудшились после избрания президентом США Дональда Трампа.
Трамп также объявил о выходе США из так называемой ядерной сделки с Ираном — соглашения, согласно которому Тегеран обязался сократить ядерную программу и не разрабатывать такое оружие, а другие страны, подписавшие соглашение (США, Франция, Россия, Великобритания, Китай и Германия), отменяли введенные против Ирана экономические ограничения.
В середине мая Соединенные Штаты «в качестве сигнала Ирану» направили в Персидский залив ударную группу во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и группу бомбардировщиков, напоминает
В ответ на действия Вашингтона командующий иранскими ВКС заявил, что Тегеран способен нанести «удар в голову» США.
Ранее сделка по покупке российских С-400 Турцией привела к росту напряженности между Анкарой и другими членами НАТО. В общей сложности Москва поставит Турции четыре дивизиона С-400 по цене $ 2,5 млрд. Передача комплексов намечалась на июль этого года, однако недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган допустил, что Россия может ускорить поставки.
Вашингтон с момента появления данных о сделке пытается убедить Турцию отказаться от покупки российских ЗРК и приобрести вместо них американские системы Patriot. В противном случае США обещают рассмотреть вопрос о санкциях против Турции. В частности, из-за этой сделки США угрожали полностью отменить поставки F-35 в Турцию, приостановив 1 апреля передачу оборудования для этих истребителей. Американский сенатор-демократ Боб Менендес также допускал, что США могут перенести свою военную базу из Турции в Грецию.
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Россия отказала Ирану на просьбу о поставке систем противоракетной обороны С-400, опасаясь, что эта сделка приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке.
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