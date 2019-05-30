Трамп: Белый дом хотел как лучше, попросив спрятать «Джона Маккейна»

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп встал на защиту Белого дома, который, как сообщалось, распорядился спрятать эсминец «Джон Маккейн» во время визита Трампа в Японию. Ныне покойный сенатор Джон Маккейн был яростным критиком Трампа.



Фото: Reuters

Президент заявил, что ничего не знал о просьбе своей администрации, но отметил, что человек, обратившийся к военным с таким пожеланием, действовал из самых лучших побуждений.

Командование Военно-морского флота США отказалось прятать корабль.

Глава информационной службы ВМФ США написал в твиттере, что эсминец и его название никто не прятал.

Это был его первый твит за пять лет. «Флот гордится этим кораблем, его командой, людьми, в честь которых он назван», — добавил он. Но в его заявлении не отрицается, что представители Белого дома просили либо убрать эсминец с глаз долой, либо прикрыть брезентом его название.

The name of USS John S. McCain was not obscured during the POTUS visit to Yokosuka on Memorial Day. The Navy is proud of that ship, its crew, its namesake and its heritage. — Navy Chief of Information (@chinfo) May 30, 2019

«Название „Джон Маккейн“ не было прикрыто во время визита президента на базу Йокосука в День поминовения».

Сообщение о том, что Белый дом хотел сделать так, чтобы Дональд Трамп не заметил этого эсминца, появились сразу в нескольких американских изданиях. Все они ссылаются на анонимные источники в ВМФ.

Первым об этом написала газета Wall Street Journal, ссылаясь на переписку в электронной почте, в которой говорится, что эсминец должен быть незаметен.

Сам Дональд Трамп отрицает, что просил об этом, написав в твиттере, что не получал никакой информации относительно эсминца.

«Меня никак не информировали про что бы то ни было в связи с эсминцем „Джон Маккейн“ во время моего недавнего визита в Японию. Тем не менее я и первая леди прекрасно провели время с нашими замечательными военнослужащими — они великолепно выполняют свои обязанности», — написал он.

Сообщалось также, что на время визита всю команду эсминца, у которых на головных уборах написано название корабля, отправили в увольнительную на берег на весь уик-энд с командой другого корабля.

Газета утверждает, что когда некоторые из них все равно пришли послушать речь президента, то их туда не пустили.

Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан заявил, что ничего не знает об этом инциденте, добавив, что услышал об этом впервые, прочитав утренние газеты.

«Я не давал разрешения, я не давал одобрения каким бы то ни было действиям, связанным с перемещениями или любыми формами деятельности корабля», — заявил он и отметил, что американская армия должна исполнять свои обязанности и не вмешиваться в политику.

Представители ВМФ говорят, что нет ничего необычного в том, что моряков отпускают на берег на выходные.

Меган Маккейн, дочь покойного сенатора, написала в твиттере: «Трамп — просто ребенок, который всегда будет чувствовать себя неадекватно в сравнении с невероятными достижениями моего отца».

«Меня часто критикуют, что я так часто говорю о своем отце, но через девять месяцев после его кончины Трамп не может оставить его в покое. Я просто должна выступать в защиту отца. Это еще больше усиливает мою скорбь».

Трамп против Маккейна

У Трампа были очень плохие отношения с покойным сенатором Маккейном.

Маккейн был ветераном. Во время Вьетнамской войны он попал в плен, где его регулярно пытали в течение пяти с половиной лет.

Он дважды выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, последний раз в 2008 году, когда он противостоял Бараку Обаме.

Но проблемы в его отношениях с нынешним президентом начались в 2015 году, когда Маккейн стал резко критиковать Трампа.

Во время предвыборной кампании 2016 года Маккейн, тоже республиканец, публично отказался поддерживать кандидатуру Трампа, обвинив его в том, что тот «разжигает чувства сумасшедших» своими заявлениями по вопросу об иммиграции.

Через несколько недель Трамп на митинге своих сторонников заявил, что: Маккейн «считается героем войны, потому, что он попал в плен. Я предпочитаю людей, который в плен не попадают». Сам Трамп во Вьетнаме не служил.

После победы Трампа на выборах отношения с Маккейном не улучшились.

Через год после своего избрания Дональд Трамп попытался отменить реформу здравоохранения, проведенную его предшественником Бараком Обамой. Республиканской партии в сенате это почти удалось, но решающим голосом против отмены оказался голос Маккейна, который в тот момент уже лечился от рака мозга.

Даже после кончины Маккейна в августе 2018 года Дональд Трамп продолжал публично выражать свое недовольство сенатором. В марте этого года он даже сказал: «Мне никогда не нравился Джон Маккейн и никогда не будет нравиться».