Трамп: Белый дом хотел как лучше, попросив спрятать «Джона Маккейна»

Президент США Дональд Трамп встал на защиту Белого дома, который, как сообщалось, распорядился спрятать эсминец «Джон Маккейн» во время визита Трампа в Японию. Ныне покойный сенатор Джон Маккейн был яростным критиком Трампа.

Президент заявил, что ничего не знал о просьбе своей администрации, но отметил, что человек, обратившийся к военным с таким пожеланием, действовал из самых лучших побуждений.

Командование Военно-морского флота США отказалось прятать корабль.

Глава информационной службы ВМФ США написал в твиттере, что эсминец и его название никто не прятал.

Это был его первый твит за пять лет. «Флот гордится этим кораблем, его командой, людьми, в честь которых он назван», — добавил он. Но в его заявлении не отрицается, что представители Белого дома просили либо убрать эсминец с глаз долой, либо прикрыть брезентом его название.

The name of USS John S. McCain was not obscured during the POTUS visit to Yokosuka on Memorial Day. The Navy is proud of that ship, its crew, its namesake and its heritage.