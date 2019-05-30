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«Пока поток нелегальных мигрантов не прекратится»: Трамп вводит пошлину на все товары из Мексики

31.05.2019 06:36 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Как написал американский лидер в четверг в Twitter, размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

«С 10 июня США вводят 5%-ную пошлину на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится», — написал глава Белого дома. «Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты», — подчеркнул Трамп.

Как сообщил в ходе телефонного брифинга в четверг представитель Белого дома, каждый месяц пошлина будет возрастать на 5%, пока не достигнет 25%.

«С 10 июня будет введена 5%-ная пошлина на все товары из Мексики. Если власти Мексики не захотят помогать нам справиться с кризисом на границе, то с 1 июля пошлина станет 10%-ной», — заявил представитель администрации. Он отметил, что 1 октября, по плану Белого дома, состоится «последнее повышение пошлины до 25%».

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отметил, что «социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер», и призвал Трампа «искать мирные решения» для существующих противоречий.

«Предлагаю вам дать указания своим государственным служащим… принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые уже завтра отправятся в Вашингтон, чтобы достичь соглашения, выгодного для обеих стран», — говорится в обнародованном тексте послания Трампу.

Президент США Дональд Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

 
 
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Как сообщил в ходе телефонного брифинга в четверг представитель Белого дома, каждый месяц пошлина будет возрастать на 5%, пока не достигнет 25%.
 
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