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Столкновение судов на Дунае: капитан задержан, судьба 21 пассажира неизвестна

31.05.2019 08:04 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Капитан судна, столкнувшегося с прогулочным катером в Будапеште, задержан в рамках следствия по делу о кораблекрушении. Об этом сообщает в пятницу, 31 мая, информагентство dpa со ссылкой на венгерскую полицию. Других подробностей расследования не приводится, уточняется лишь, что капитан судна — гражданин Украины.


Фото: Reuters

Катер совершал водную экскурсию по Дунаю. На борту находились 35 пассажиров — туристов из Южной Кореи — и два члена команды. После столкновения с круизным лайнером катер опрокинулся и быстро затонул.

Семерых пассажиров удалось спасти сразу после аварии, их доставили в больницы. На месте трагедии ожидается прибытие команды спасателей из Южной Кореи. Остается неизвестной судьба 21 человека, в том числе двух членов экипажа, сообщает агентство dpa.

Спасатели продолжают поиск пропавших, однако их работу затрудняют плохие погодные условия и сильное течение. По данным полиции, одно из тел было найдено на расстоянии нескольких километров от места происшествия ниже по течению реки.

 
 
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Других подробностей расследования не приводится, уточняется лишь, что капитан судна - гражданин Украины.
 
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