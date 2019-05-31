МАГАТЭ: Иран выполняет условия ядерной сделки

Источник материала: Tut.by

Несмотря на заявления об отказе от соблюдения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Иран продолжает придерживаться его положений. Об этом говорится в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), поступившем в пятницу, 31 мая, в распоряжение агентства dpa.



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В документе указано, что Тегеран соблюдает как предельно допустимые ядерной сделкой значения по обогащению урана, так и установленные ограничения для запасов низкообогащенного урана и тяжелой воды. Это первый отчет МАГАТЭ с момента частичного выхода Ирана из СВПД.

Частичный выход из сделки

Иран 8 мая уведомил Китай, Францию, Германию, Россию и Великобританию о намерении отказаться от соблюдения некоторых условий ядерного соглашения. Это произошло через год после того, как США в одностороннем порядке вышли из договора и восстановили санкции против Тегерана.

По условиям ядерной сделки, Тегеран вправе производить не более 300 килограммов низкообогащенного урана и около 130 тонн тяжелой воды. Излишки могут быть вывезены за рубеж для хранения или продажи. В иранском атомном агентстве утверждали, что Тегеран впредь не будет соблюдать ограничения на производство низкообогащенного урана и тяжелой воды.

Срок — 60 дней

Иран предупреждал, что если мировые державы в течение 60 дней не предпримут шагов для защиты иранской экономики от американских санкций, то он начнет обогащать уран до более высокого уровня.

По условиям договора, Иран может обогащать уран как максимум до 3,67 процента. Это гораздо меньше 90 процентов, необходимых для производства ядерного оружия, и значительно меньше тех 20 процентов, до которых Тегеран обогащал уран до заключения сделки.

Евросоюз и главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании заявили, что по-прежнему привержены договору с Ираном, но не намерены принимать ультиматумы Тегерана.