ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай ввел ответные пошлины на 5 тысяч товаров из США объемом 60 млрд долларов

31.05.2019 21:55 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $ 60 млрд. Они вступили в силу 1 июня с 00.00 по местному времени (31 мая 19.00 по минскому времени).


Фото: Reuters

Как ранее сообщил Комитет по таможенным тарифам Госсовета, в отношении 2493 наименований пошлины повышены до 25%, аналогичные сборы увеличены до 20% для 1078 товарных позиций. Пошлины в отношении еще 974 наименований повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами в 5%.

На такой шаг правительство Китая пошло в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $ 200 млрд с 10% до 25%.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 10-й раунд таких консультаций проходил 9−10 мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $ 200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $ 300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

«У нас была сделка с Китаем, она была согласована на 95%. Но потом глава Минфина США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отправились в Китай, где им заявили, что согласованное ранее их больше не устраивает. Это неприемлемо», — прокомментировал тогда свое решение Трамп. Он также добавил, что пока не принял решение о введении дополнительных 25% пошлин на китайскую продукцию на сумму в 325 млрд долларов в год.

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28−29 июня. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на влиятельного правительственного эксперта, бывшего председателя Народного банка Китая (центробанк) Дай Сянлуна, в ходе встречи лидеры двух стран могут обсудить торговые споры между странами, однако китайская сторона не ожидает серьезного прорыва по этому вопросу.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отношении 2493 товарных позиций пошлины повышены до 25%.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Зеленский возглавил СНБО и утвердил его состав, уволил несколько человек в СБУ и главу Госпогранслужбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика