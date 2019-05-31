Китай ввел ответные пошлины на 5 тысяч товаров из США объемом 60 млрд долларов

Источник материала: Tut.by

Правительство Китая ввело ответные импортные пошлины в отношении более 5 тыс. товарных позиций из США на общую сумму $ 60 млрд. Они вступили в силу 1 июня с 00.00 по местному времени (31 мая 19.00 по минскому времени).



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Как ранее сообщил Комитет по таможенным тарифам Госсовета, в отношении 2493 наименований пошлины повышены до 25%, аналогичные сборы увеличены до 20% для 1078 товарных позиций. Пошлины в отношении еще 974 наименований повышены до 10%. Четвертая группа товаров из 595 позиций будет облагаться пошлинами в 5%.

На такой шаг правительство Китая пошло в ответ на повышение 10 мая правительством США пошлин в отношении китайской продукции на сумму $ 200 млрд с 10% до 25%.

Ранее Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры по урегулированию торговых споров. Последний, 10-й раунд таких консультаций проходил 9−10 мая в Вашингтоне, однако после этого они зашли в тупик.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал недовольство колоссальным дефицитом в торговле с КНР. С 10 мая американские пошлины были в очередной раз повышены: с 10% до 25% в отношении китайской продукции на сумму $ 200 млрд. Трамп также поручил начать процесс повышения пошлин на продукцию из КНР еще на $ 300 млрд. Свои действия американская сторона объяснила тем, что Пекин отходит от договоренностей, достигнутых ранее на консультациях по торговым вопросам.

«У нас была сделка с Китаем, она была согласована на 95%. Но потом глава Минфина США Стивен Мнучин и представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер отправились в Китай, где им заявили, что согласованное ранее их больше не устраивает. Это неприемлемо», — прокомментировал тогда свое решение Трамп. Он также добавил, что пока не принял решение о введении дополнительных 25% пошлин на китайскую продукцию на сумму в 325 млрд долларов в год.

Ожидается, что председатель КНР Си Цзиньпин и Трамп проведут двустороннюю встречу на полях саммита G20, который пройдет в Осаке 28−29 июня. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на влиятельного правительственного эксперта, бывшего председателя Народного банка Китая (центробанк) Дай Сянлуна, в ходе встречи лидеры двух стран могут обсудить торговые споры между странами, однако китайская сторона не ожидает серьезного прорыва по этому вопросу.