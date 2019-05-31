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WSJ узнала об отложенных санкциях США против предприятий Ирана
01.06.2019 11:35 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Администрация американского президента Дональда Трампа отложила новые санкции в отношении нефтехимического сектора Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Собеседники отметили, что Минфин США планировал ввести санкции в середине мая. В них министерство было намерено подробно указать список иранских нефтехимических предприятий, с которыми было бы запрещено работать иностранным компаниям.
Напомним, Конфликт между Тегераном и Вашингтоном обострился после того, как Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого США ранее вышли в одностороннем порядке. Тегеран отвел пяти участникам группы «пять плюс один» 60 дней на защиту нефтяного и банковского секторов страны от санкций Соединенных Штатов.
Евросоюз, Франция, ФРГ и Великобритания отвергли эти требования, а президент США Дональд Трамп объявил о введении новых ограничительных мер в отношении Ирана. Они направлены против горнодобывающего и сталелитейного секторов экономики Исламской Республики.
В мае 2018 года Трамп вывел США из соглашения по иранской ядерной программе, после чего Вашингтон восстановил антииранские санкции.
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Администрация американского президента Дональда Трампа отложила новые санкции в отношении нефтехимического сектора Ирана.
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