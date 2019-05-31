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Трамп официально пригласил Зеленского в гости

01.06.2019 11:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский лидер Дональд Трамп официально пригласил главу Украины Владимира Зеленского приехать в Вашингтон. Об этом сообщила администрация Зеленского, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Зеленский действительно получил приглашение о Трампа и поблагодарил лидера США.

Однако в администрации Зеленского не рассказали, согласился ли Зеленский на предложение Трампа и когда именно мог бы состояться его визит в США.

Напомним, 20 мая, после инаугурации, Зеленский попросил у США помощи в «преодолении агрессии России».

«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил тогда президент Украины.

 
 
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Пока не известно, согласился ли Зеленский.
 
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