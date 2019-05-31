|
Трамп официально пригласил Зеленского в гости
01.06.2019 11:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Американский лидер Дональд Трамп официально пригласил главу Украины Владимира Зеленского приехать в Вашингтон. Об этом сообщила администрация Зеленского, передает
Как отмечается, Зеленский действительно получил приглашение о Трампа и поблагодарил лидера США.
Однако в администрации Зеленского не рассказали, согласился ли Зеленский на предложение Трампа и когда именно мог бы состояться его визит в США.
Напомним, 20 мая, после инаугурации, Зеленский
«США являются мощным и очень серьезным партнером для Украины, прежде всего в преодолении агрессии России. Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — заявил тогда президент Украины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока не известно, согласился ли Зеленский.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)