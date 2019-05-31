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Госслужащий в США расстрелял 12 человек

01.06.2019 15:49 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В городе Вирджиния-Бич на восточном побережье США госслужащий устроил стрельбу в муниципальном комплексе. По последним данным, его жертвами стали 12 человек. Сам стрелок также погиб.


Фото носит иллюстративный характер. Reuters

Первые сообщения о стрельбе в Вирджиния-Бич (355 км от Вашингтона, штат Вирджиния) полиция города получила около 16 часов по местному времени (23 часа 31 мая по минскому). Стрелок открыл огонь в муниципальном комплексе недалеко от мэрии и здания суда. В комплексе расположены офисы коммунальных служб города.

Издание Wall Street Journal передает со ссылкой на местных чиновников, что человек, устроивший стрельбу, долгое время работал в сфере коммунальных услуг города, и его уволили.

О том, что стрельбу в муниципальном здании устроил недовольный сотрудник коммунальных служб города с многолетним стажем, рассказал шеф полиции города Джим Сервера. В полиции считают, что стрелок действовал один. Сервера сообщил, что около 16 часов стрелок зашел в здание муниципального комплекса и «немедленно начал без разбора стрелять».

По его словам, один из пострадавших — офицер полиции, но его спас бронежилет. На месте происшествия работают сотрудники ФБР.

Сервера добавил, что у него «нет слов», чтобы описать этот инцидент. «Никакому шефу полиции, нигде в стране не хочется стоять и сообщать такую информацию», — сказал он.

Позднее стало известно, что погибли 12 человек. Сам стрелок был также убит — в перестрелке с полицией.

Полицейские сообщили, что на месте стрельбы найден пистолет и винтовка, по предварительным данным, убийца приобрел оружие законным путем.

Одна из свидетельниц стрельбы по имени Меган Бэнтон рассказала телеканалу Channel 13, что она с еще 20 коллегами забаррикадировалась в одном из помещений, использовав столы. Она утверждала, что слышала выстрелы и крики полицейских «ложитесь». «Мы старались сидеть как можно тише», — сказала она.

«Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие — это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги», — сказал мэр города Бобби Дайер.

«Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата», — заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.

Вирджиния-Бич — город на берегу Атлантического океана в устье Чесапикского залива. Там живет около 450 тысяч человек. Президенту США Дональду Трампу сообщили о стрельбе.

По данным сайта Gun Violence Archive, который отслеживает случаи шутингов в США, расстрел в Вирджиния-Бич — это 150-й случай стрельбы в стране только за 2019 год.

 
 
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