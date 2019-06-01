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В московском Шереметьево - проблемы с выдачей багажа. Пассажиры ждут чемоданы по 3−4 часа и скандалят

01.06.2019 23:24 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Шереметьево второй день подряд задерживается выдача багажа пассажирам ряда рейсов, пишет РБК. Причина — «пиковая нагрузка в высокий туристический сезон», говорится в сообщении пресс-службы московского аэропорта.

В пресс-службе отметили, что система обработки и транспортировки багажа работает в штатном режиме. Аэропорт также сообщил, что в ближайшее время «прогнозируется стабилизация ситуации».

По словам источника «РИА Новости», задержки наблюдаются в терминалах D, E и F. «Авиакомпаниям приходится буквально эвакуировать своих сотрудников, доходит чуть ли не до драк», — заявил он и добавил, что на месте работают сотрудники полиции.

Собеседник агентства также сообщил, что на прошлых выходных в аэропорту было задержано около 3,5 тыс. единиц багажа. По его словам, в Шереметьево не хватает сотрудников, отвечающих за погрузку и разгрузку, а также программы, которая просчитывает, «сколько машин и куда надо подогнать».

31 мая, как сообщал корреспондент РБК, задержка при выдаче багажа составляла в среднем 1,5−2 часа для половины прибывающих рейсов. По некоторым данным, ряду пассажиров пришлось ждать своих вещей по три-четыре часа. В аэропорту заявили, что весь задержанный багаж выдали ожидавшим.

 
 
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«Авиакомпаниям приходится буквально эвакуировать своих сотрудников, доходит чуть ли не до драк».
 
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