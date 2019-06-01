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В Венгрии предъявлены обвинения капитану - участнику трагедии на Дунае
01.06.2019 22:37 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Венгрии предъявлены обвинения капитану — участнику трагедии на Дунае
Капитану круизного лайнера, который столкнулся с прогулочным катером на Дунае, предъявлены обвинения. Об этом представитель суда в Будапеште сообщил в субботу, 1 июня, не предоставив более подробную информацию.
Капитан судна, 64-летний гражданин Украины, был взят под стражу 30 мая. В его отношении ведется расследование о «преступной халатности» на общественном водном пространстве. Адвокат украинца заявил, что суд отклонил ходатайство об освобождении его подзащитного под залог.
Вечером 29 мая катер совершал прогулочный рейс по Дунаю. На борту находились 35 пассажиров — туристов из Южной Кореи. После столкновения с круизным лайнером неподалеку от здания парламента Венгрии
Семерых пассажиров удалось спасти сразу после трагического происшествия. В настоящий момент известно о семи погибших, еще
Поисковая операция пройдет также на территории Сербии и Румынии. Ранее три тела были обнаружены в нескольких километрах от места происшествия ниже по течению Дуная.
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В отношении капитана лайнера идет расследование о преступной халатности.
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