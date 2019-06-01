Около 4,5 млн долларов компенсаций выплатили родственникам жертв катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Источник материала: Tut.by

Родственникам погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы с участием самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево выплатили 286 млн российских рублей (около 4,5 млн долларов). Об этом сообщил глава Минтранса России Евгений Дитрих, передает ТАСС.



Фото: sledcom.ru

«На сегодняшний день выплачено уже более 286,6 млн рублей. Из них 73,2 млн (более миллиона долларов) выплатили страховые компании, по состоянию на вчерашний день, 213,4 млн рублей (более 3,3 млн рублей) заплатила компания ["Аэрофлот"]», — сказал Дитрих.

Министр назвал объем выплат «беспрецедентным». «Наверное, это лишь малая компенсация того, что могло бы быть заплачено, но на сегодняшний день ситуация такова. Выплаты продолжаются» — добавил он.

Самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший 5 мая рейс из Москвы в Мурманск, совершил экстренную посадку через 30 минут после вылета в аэропорту Шереметьево. Во время приземления у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41 человек .

По факту случившегося СК завел уголовное дело в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. Среди основных версий катастрофы называли недостаточную квалификацию летчиков, плохую погоду и техническую неисправность. «Аэрофлот» опроверг нарушения инструкций со стороны экипажа.