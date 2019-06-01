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Взрывы в Дзержинске: 89 пострадавших

02.06.2019 11:51 — Новости Мира | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Дзержинске Нижегородской области 1 июня в результате взрывов в цехе по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» пострадало 89 человек.

Об этом 2 мая передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Нижегородской области России.

Ранее сообщалось, что на оборонном заводе прогремел взрыв и на площади 100 кв. метров произошел пожар. По информации агентств, за помощью врачей обратились 44 сотрудника предприятия «Кристалл», где произошел и взрыв, и еще 45 жителей прилегающих микрорайонов.

Взрывная волна пошла на радиус 3 км. В 200 домах, расположенных в прилегающих микрорайонах, выбило стекла. В километре от завода разрушен магазин.

В результате происшествия разрушено пять зданий предприятия на площади 800 квадратных метров, в том числе два производственные. Причиной инцидента стало нарушение технологических процессов.

По одной из версий, рабочие уронили готовую продукцию, после чего произошли взрывы и возник пожар, охвативший на заводе около 800 кв.м и в лесном массиве - 400 кв.м. На данный момент все очаги горения ликвидированы.

В устранении последствий взрывов задействованы около 400 спасателей и 50 единиц техники. Власти города приступили к оценке ущерба. Проведены переговоры с Борским стекольным заводом, а из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая будет восстанавливать разрушения.

Это не первый в этом году инцидент на оборонном заводе «Кристалл» в Дзержинске -  4 апреля там тоже произошел взрыв и пожар.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

Фото и видео ТАСС

 
 
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В Дзержинске Нижегородской области 1 июня в результате взрывов в цехе по производству тротила на ГосНИИ «Кристалл» пострадало 89 человек.
 
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Число пострадавших в российском Дзержинске, по уточненным данным, составило 89 человек
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