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Китай начал расследование в отношении американской компании FedEx
02.06.2019 13:05 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Расследование проводится по жалобе китайского концерна Huawei, находящегося под санкциями США. Huawei пожаловался на нарушение американской службой экспресс-доставки прав его клиентов,
На фоне
Ранее китайский телекоммуникационный концерн Huawei обвинил FedEx в том, что американская компания переправила целый ряд предназначенных для нее посылок на центральную базу в США вместо того, чтобы доставить их напрямую в филиалы Huawei в Азии. FedEx принесла извинения, заверив, что посылки были отправлены в США случайно.
Торговая война между США и КНР
Президент США Дональд Трамп, начавший торговую войну с Китаем, обострил ее несколько недель назад, когда внес Huawei в "черный список", обвинив его в шпионаже. В результате целый ряд производителей компьютерных чипов и интернет-концерн Google ограничили или полностью прекратили сотрудничество с Huawei.
В ответ на американские санкции Пекин 31 мая объявил о намерении обнародовать список "ненадежных" иностранных компаний, организаций и лиц, которые наносят ущерб интересам китайских предприятий. Китай также пригрозил ограничить поставки в США редкоземельных металлов, которые необходимы для производства компьютеров, смартфонов, электротехники и автомобилей. США получают 80 процентов этих металлов из Китая.
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Расследование проводится по жалобе китайского концерна Huawei, находящегося под санкциями США.
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