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В Харькове активисты снесли памятник маршалу Жукову

02.06.2019 18:42 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ходе протестов под Дворцом спорта в Харькове произошли стычки, в результате которых пострадал как минимум один человек, сообщает УНИАН.

Сообщается, что под харьковским Дворцом спорта проходили акции «Можем повторить» и «Стоп, реванш» с участием представителей «Самообороны», «Харьковского Евромайдана», «Национальных дружин» и партии «Национальный корпус». Активисты протестовали против съезда так называемой партии мэров Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова.

В ходе протестов произошли стычки, в результате которых пострадал как минимум один человек. После того, как на месте акции были усилены наряды полиции, активисты переместились к бюсту Жукову и снесли его. Вместо бюста участники акции установили на постаменте флаг Украины. Сам бюст начали разбивать молотками и топорами. На спине Жукова сделали надпись «Палач».

Снос памятника уже прокомментировала официальный представитель МИДа России Мария Захарова.

— Снос памятника Жукову в Харькове — серьёзный вызов для новой власти, которой придётся расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», написала она на своей странице в фейсбуке.

 
 
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В ходе протестов под Дворцом спорта в Харькове произошли стычки, в результате которых пострадал как минимум один человек.
 
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