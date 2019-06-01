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Трамп опроверг сообщения СМИ об оскорблениях в адрес Меган Маркл
02.06.2019 19:06 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что никогда не называл Меган Маркл противной, опровергнув сообщения СМИ,
«Я никогда не называл Меган Маркл противной. Это выдумали лживые СМИ», —
Трамп усомнился, что американский телеканал CNN, газета The New York Times и другие СМИ принесут ему извинения за распространение данной информации.
Ранее
Дональд Трамп 3−5 июня посетит Великобританию по приглашению королевы Елизаветы II. В конце мая
Будучи американской гражданкой, Меган Маркл активно поддерживала Хиллари Клинтон на выборах президента страны в 2016 году, называя Трампа женоненавистником.
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что никогда не называл Меган Маркл противной
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