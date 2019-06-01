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В РПЦ назвали серьезнейшей проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю
02.06.2019 21:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Представитель РПЦ Владимир Легойда заявил, что общество сейчас жестче относится к алкоголю, чем церковь,
Отношение РПЦ к алкоголю менее жесткое, чем в светском обществе, что является серьезнейшей проблемой. Об этом председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил в субботу в ходе выступления на фестивале «Православие и спорт» в Москве.
«У нас ведь внутрицерковное отношение к алкоголю сильно отстает от общественного, кстати. Серьезнейшая, я считаю, проблема. Общество уже жестче относится к алкоголю, чем мы иногда», — отметил Легойда. «Мы относимся как-то так: ну да, пьяненькие, добренькие, хорошенькие. Ничего хорошенького», — заявил он.
«Спортсмены должны показать нам пример здесь», — призвал участников фестиваля Легойда.
Он обратил внимание на актуальность алкогольной проблемы и добавил, что многие общества трезвости были основаны российскими новомучениками.
VII ежегодный культурно-спортивный фестиваль «Православие и спорт» прошел 1 июня в парке Коломенское и был посвящен 10-летию служения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Отношение РПЦ к алкоголю менее жесткое, чем в светском обществе, что является серьезнейшей проблемой.
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