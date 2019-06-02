В США заявили, что отдельные части Boeing 737 MAX были изготовлены некорректно

Источник материала: Tut.by

В Федеральном управлении гражданской авиации США сообщили, что некоторые направляющие планки предкрылков могут не соответствовать всем применимым нормативным требованиям по прочности и износостойкости, передает ТАСС .

Отдельные части пассажирских лайнеров 737 MAX и 737 NG американского авиаконцерна Boeing могли быть произведены неправильно, что потребует их замены в самолетах данного класса. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении Федерального авиационного управления (ФАУ) США.

«Boeing проинформировал ФАУ о том, что некоторые направляющие планки предкрылков 737 MAX и 737 NG могут быть изготовлены ненадлежащим образом и могут не соответствовать всем применимым нормативным требованиям по прочности и износостойкости», — отмечается в документе.

После проведения совместного с Boeing расследования было установлено, что неисправными могут быть «до 148 деталей, изготовленных субподрядчиком» авиаконцерна. При этом Boeing смог обнаружить серийные номера самолетов 737 MAX и 737 NG, на которых могли быть установлены эти детали. В США выявлено 32 таких самолета модели 737 NG и 33 — модели 737 MAX, а в мире — 133 и 179 соответственно, пояснили в ФАУ.

Как уточнил авиарегулятор, дефектные детали «могут быть подвержены преждевременному выходу из строя», на них могут появляться трещины в результате «неправильного процесса изготовления».

«Хотя полный выход из строя направляющей планки предкрылков не приведет к потере самолета, остается риск того, что неисправная деталь может привести к повреждению воздушного судна в полете», — подчеркивается в документе.

ФАУ в ближайшее время опубликует директиву, которая предоставит Boeing соответствующие полномочия по выявлению и замене деталей. Управление указало на необходимость провести соответствующие технические работы на территории США в течение 10 дней. «ФАУ сегодня [в воскресенье] также предупредило международные органы гражданской авиации об этих обстоятельствах и необходимых действиях», — заключил авиарегулятор.

10 марта самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии, в результате этого погибли 157 человек. Крушение самолета аналогичной модели произошло 29 октября 2018 года в Индонезии, тогда погибли 189 человек. После катастрофы в Эфиопии многие страны, включая Россию, США, государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Компания Boeing выразила уверенность в безопасности самолетов этой серии, однако заявила, что понимает решение регуляторов приостановить полеты.