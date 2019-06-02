WSJ рассказала, что Россия отозвала ключевых советников из Венесуэлы

Источник материала: Tut.by

Россия отозвала ключевых советников по обороне из Венесуэлы, сообщает в субботу, 2 июня, газета The Wall Street Journal , ссылаясь на свои источники в российском министерстве обороны. По данным издания, Москва в данный момент оценивает политическую и экономическую устойчивость президента Венесуэлы Николаса Мадуро, подвергающегося давлению со стороны США и оппозиции внутри страны. Отозвав советников, Москва еще больше осложнила положение Мадуро, отмечает WSJ.

Российская госкорпорация «Ростех», занимавшаяся обучением и консультированием армии Венесуэлы, в том числе по закупкам вооружения, согласно информации The Wall Street Journal, сократила численность своего штата в стране до нескольких десятков человек, в то время как несколько лет назад, на пике сотрудничества, в Венесуэле находилось до тысячи сотрудников «Ростеха».

В мае Соединенные Штаты фактически обвинили Россию во вторжении в Венесуэлу. Соответствующее заявление сделал американский госсекретарь Майкл Помпео в эфире радиошоу комментатора Бена Шапиро на новостном сайте The Daily Wire. «Кубинцы вторглись (в Венесуэлу. — Ред.) некоторое время назад, русские теперь последовали этому примеру», — заявил глава американского внешнеполитического ведомства.

По его оценкам, численность кубинцев в аппарате безопасности главы страны Николаса Мадуро «исчисляется тысячами». Именно кубинские военнослужащие охраняют Мадуро «в его укрытии», убежден Помпео. Он также полагает, что счет россиян в венесуэльских структурах безопасности «идет на сотни, если не больше».