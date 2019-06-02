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Трамп: Ходят слухи, что Россия, Сирия и Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб

03.06.2019 07:05 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Дональд Трамп охарактеризовал происходящее там как бойню.


Фото: Desert Hawk / Twitter

«Ходят слухи, что Россия, Сирия и в меньшей степени Иран бомбят что есть мочи провинцию Идлиб и без разбора убивают много мирных жителей», — написал американский президент в своем Twitter.

«Мир смотрит за этой бойней. Зачем все это? К чему все это приведет? Остановитесь!» — написал Трамп.

28 мая пресс-секретарь Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон обеспокоен «неизбирательными атаками на мирное население и гражданскую инфраструктуру» в провинции Идлиб. Там назвали бомбардировки «безрассудной эскалацией конфликта».

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин, комментируя заявления о бомбардировках Идлиба, напомнил американцам о Ракке, которую авиация западных союзников «превратила в мертвый город», пытаясь захватить так называемую столицу «Исламского государства».

Ситуация в Идлибе обострилась в начале мая. В ходе боестолкновений сирийской правительственной армии удалось немного продвинуться к южной границе провинции, после чего авиация и артиллерия начали обстрелы с целью уничтожения укрепленных позиций противников президента Сирии Башара Асада.

 
 
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Президент США призвал прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб. Дональд Трамп охарактеризовал происходящее там как бойню.
 
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