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Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, «репрессированным» за срыв саммита с США

03.06.2019 07:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын появился на публичном мероприятии в сопровождении одного из своих ближайших помощников Ким Ён Чхоля, который, по сообщениям южнокорейских СМИ, был якобы отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо за срыв ханойского саммита с США. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), сопроводив публикацию несколькими фотографиями.


Фото: kcna.kp

Отмечается, что 2 июня лидер КНДР посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии (КНА) вместе со своей супругой Ли Соль Чжу, рядом высокопоставленных чиновников народной республики, литераторов и художественных деятелей страны.

Ранее газета The Chosun Ilbo сообщила, что заместитель председателя ЦК ТПК, заведующий отделом Единого фронта Ким Ён Чхоль, главный ответственный за переговоры с США, был смещен со своего поста и отправлен на каторжные работы в одну из северных провинций страны. Более того, издание также утверждало, что после неудачного завершения ханойского саммита с США четыре дипломата КНДР, готовившие встречу на высшем уровне, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль были казнены.

Саммит лидеров КНДР и США состоялся в Ханое 27−28 февраля. После нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

 
 
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Ранее СМИ сообщали, что Ким Ён Чхоль был якобы отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо.
 
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