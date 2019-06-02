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Ким Чен Ын посмотрел концерт с чиновником, «репрессированным» за срыв саммита с США
03.06.2019 07:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын появился на публичном мероприятии в сопровождении одного из своих ближайших помощников Ким Ён Чхоля, который, по сообщениям южнокорейских СМИ, был якобы отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо
Отмечается, что 2 июня лидер КНДР посмотрел концерт кружков художественной самодеятельности жен офицеров Корейской народной армии (КНА) вместе со своей супругой Ли Соль Чжу, рядом высокопоставленных чиновников народной республики, литераторов и художественных деятелей страны.
Ранее газета
Саммит лидеров КНДР и США
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Ранее СМИ сообщали, что Ким Ён Чхоль был якобы отправлен на принудительные работы и идеологическое перевоспитание в провинцию Чагандо.
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