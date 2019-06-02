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Из-за взрывов на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 116 человек
03.06.2019 11:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Дзержинске, по уточненным данным в результате взрыва на оборонном заводе, где производят тротил, пострадали 116 человек.
В больницах города, сообщили
Ранее было известно о 89 пострадавших — 44 сотрудниках завода и 45 жителях города.
Взрывы на заводе в Дзержинске в Нижегородской области
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Ранее было известно о 89 пострадавших - 44 сотрудниках завода и 45 жителях города.
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