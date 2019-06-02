Из-за взрывов на оборонном заводе в Дзержинске пострадали 116 человек

Источник материала: Tut.by

В Дзержинске, по уточненным данным в результате взрыва на оборонном заводе, где производят тротил, пострадали 116 человек.

В больницах города, сообщили РИА Новости представители экстренных служб региона, находятся 17 пострадавших, состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. «Интерфакс» со ссылкой на замминистра МЧС РФ Виктора Яцуценко сообщает о 18 госпитализированных.

Ранее было известно о 89 пострадавших — 44 сотрудниках завода и 45 жителях города.

Взрывы на заводе в Дзержинске в Нижегородской области произошли 1 июня. По предварительным данным, на заводе в цехе по производству тротила были нарушены правила безопасности.