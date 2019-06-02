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Зеленский выбрал себе пресс-секретаря. В конкурсе участвовали около четырех тысяч человек
03.06.2019 13:54 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал себе пресс-секретаря. Должность заняла журналистка Юлия Мендель. Она победила в конкурсе, в котором приняло участие около четырех тысяч человек. Сегодня президент Украины
Напомним, команда Зеленского
Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции,
Ранее в пресс-службе главы государства рассказывали о
Победительница — Юлия Мендель, ей 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Несколько лет девушка сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.
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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал себе пресс-секретаря. Должность заняла журналистка Юлия Мендель.
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