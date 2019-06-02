Зеленский выбрал себе пресс-секретаря. В конкурсе участвовали около четырех тысяч человек

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал себе пресс-секретаря. Должность заняла журналистка Юлия Мендель. Она победила в конкурсе, в котором приняло участие около четырех тысяч человек. Сегодня президент Украины подписал указ о ее назначении.



Фото: facebook.com/zeUkraina.2019

Напомним, команда Зеленского искала пресс-секретаря президенту через соцсети. В конкурсе приняли участие около четырех тысяч человек. В финал вышли трое. С этими людьми общался Зеленский и члены команды из Администрации президента.

Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции, сообщается на странице команды президента в Facebook.

Ранее в пресс-службе главы государства рассказывали о треб ованиях к кандидату: пресс-секретарь должен владеть как минимум тремя языками (украинским, русским и английским ), иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности , быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно.

Победительница — Юлия Мендель, ей 32 года. Она училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интере». Несколько лет девушка сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.