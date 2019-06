«Жалкий лузер». Трамп начал визит в Британию со свары с мэром Лондона

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп, не успев прилететь в Лондон с государственным визитом, разругался — заочно, через «Твиттер» — с мэром Лондона Садиком Ханом, который сравнил его с фашистами прошлого века.

«Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне», — написал Трамп в своем «Твиттере».

Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед — то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.

Трамп высказался в своем обычном стиле, но и мэр Лондона Садик Хан до того употребил довольно сильные выражения в отношении президента США.

В статье , опубликованной в субботу в газете Observer, Хан обвинил Трампа в расизме, ксенофобии и лжи и сравнил его с фашистами прошлого века.

«Трамп — это лишь один из самых отвратительных примеров растущей глобальной угрозы. Крайне правые поднимают голову по всему миру […] Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь в Британии набирают популярность, используя ту же разделяющую людей риторику, что и фашисты XX века», — написал Садик Хан.

Садик Хан — далеко не единственный в Британии, кто крайне недоволен пышным государственным визитом Трампа.

Джереми Корбин — лидер Лейбористской партии, к которой принадлежит и Хан — бойкотирует визит Дональда Трампа, отклонив приглашение на государственный банкет.