«Жалкий лузер». Трамп начал визит в Британию со свары с мэром Лондона

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп, не успев прилететь в Лондон с государственным визитом, разругался — заочно, через «Твиттер» — с мэром Лондона Садиком Ханом, который сравнил его с фашистами прошлого века.



Садик Хан с женой. Фото: Reuters

«Садик Хан, по всем статьям ужасно плохой мэр, глупо вредничает по отношению к прилетевшему с визитом президенту Соединенных Штатов, страны, которая является самой главной союзницей Соединенного Королевства. Жалкий лузер, лучше бы занялся преступностью в Лондоне», — написал Трамп в своем «Твиттере».

Этот твит Трамп опубликовал примерно в то самое время, когда его самолет приземлился в лондонском аэропорту Станстед — то есть, это было первое, что заявил президент США, оказавшись на британской земле. Он прибыл в Британию с трехдневным государственным визитом.

Трамп высказался в своем обычном стиле, но и мэр Лондона Садик Хан до того употребил довольно сильные выражения в отношении президента США.

В статье , опубликованной в субботу в газете Observer, Хан обвинил Трампа в расизме, ксенофобии и лжи и сравнил его с фашистами прошлого века.

«Трамп — это лишь один из самых отвратительных примеров растущей глобальной угрозы. Крайне правые поднимают голову по всему миру […] Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фарадж здесь в Британии набирают популярность, используя ту же разделяющую людей риторику, что и фашисты XX века», — написал Садик Хан.

Садик Хан — далеко не единственный в Британии, кто крайне недоволен пышным государственным визитом Трампа.

Джереми Корбин — лидер Лейбористской партии, к которой принадлежит и Хан — бойкотирует визит Дональда Трампа, отклонив приглашение на государственный банкет.

. @SadiqKhan , who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly «nasty» to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.

Примеру Корбина последовал и лидер третьей по значению британской партии, Либерально-демократической, Винс Кейбл.

Перед прилетом Трамп сказал в интервью британским журналистам, что, по его мнению, брекзитер Борис Джонсон будет прекрасным премьер-министром. Джонсон — один из кандидатов в преемники Терезы Мэй, которая на этой неделе уходит с поста лидера Консервативной партии, а в июле покинет и пост премьера.

«Попытки президента Трампа решать, кто будет следующим премьер-министром Британии — это совершенно неприемлемое вмешательство в дела нашей демократической страны», — заявил на это Корбин.

Трамп назвал Бориса Джонсона своим другом, но до избрания Трампа и личного знакомства Джонсон питал к нему несколько иные чувства.

«Он явно не в себе… Ошеломляющее невежество, которое показывает, что он непригоден для работы президентом Соединенных Штатов», — так мэр Лондона Джонсон в 2015 году отреагировал на заявления Трампа о преступности в Лондоне.

По информации британской прессы, на встречах Трампа и его родни с королевским семейством в понедельник будет отсутствовать герцогиня Сассекская. Она называла Трампа женоненавистником и обвиняла его в том, что он своими заявлениями сеет рознь между людьми, еще когда была американской актрисой Меган Маркл.

Когда журналисты из британского таблоида спросили Трампа перед нынешним визитом об этих заявлениях Маркл, он ответил: «Я не знал он них. Я не знал, что она была такая вредина» (Трамп употребил очень многозначный негативный эпитет «nasty» — «вредный, противный, злобный» и т.п.).



Шестиметровый надувной «бэби-Трамп» во вторник снова будет летать над центром Лондона. Фото: Reuters

Затем, перед прилетом в Британию, президент США написал в «Твиттер», что никогда не называл герцогиню Сассекскую этим словом и что это выдумали враждебные по отношению к нему американские издания.

Надувных Трампа и Хана ждет музей

Директор Музея Лондона Шэрон Эмент сказала в понедельник, что хотела бы заполучить в экспозицию шестиметрового надувного «бэби-Трампа», который реял над многотысячной демонстрацией протеста в прошлом году и будет с разрешения мэра Лондона Садика Хана запущен над Трафальгарской площадью и в этот вторник.

Одновременно Эмент хотела бы выставить в музее и такую же огромную надувную куклу Садика Хана в желтом бикини — ее использовали на демонстрации в прошлом году политические противники мэра-лейбориста.



Фото: twitter/yannybruere

«Эти куклы очень важны и соответствуют духу времени. Они показывают, как люди в Лондоне протестуют», — объяснила Шэрон Эмент.

Перед нынешним визитом социологическая компания YouGov выяснила, что против приезда Трампа — 54% лондонцев. За — только 24%.

По всей Британии, а не только в столице, расклад несколько иной, но все равно не в пользу Трампа: 46% — против визита, 40% — за.