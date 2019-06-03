ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зеленский внес в Раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение

03.06.2019 21:44 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности чиновников за незаконное обогащение. Документ размещен на сайте украинского парламента.

К чиновникам, которые приобрели активы, чья стоимость превышает их законные доходы более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, предлагается применить наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

В пояснительной записке к документу говорится, что он также направлен на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В тексте законопроекта уточняется, что речь идет о приобретении активов «за счет, с согласия или по распоряжению лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления». Под активами понимаются денежные средства, в том числе наличные, средства на банковских счетах или на хранении в других финансовых учреждениях, иное имущество и права на него, нематериальные активы, а также работы или услуги, предоставленные высокопоставленному лицу.

На сайте президента Украины говорится, что документ был разработан совместно с национальными и иностранными экспертами. Он предусматривает конфискацию незаконных активов по решениям суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Также там отмечается, что внесенный Зеленским законопроект — это не альтернатива уже зарегистрированным в Раде документам, поскольку он «отличается от них принципиально и значительно шире по предмету регулирования».

26 февраля КС Украины признал неконституционной статью 368−2 Уголовного кодекса страны о незаконном обогащении. КС посчитал, что статья противоречит презумпции невиновности, поскольку обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

После этого Петр Порошенко, который на тот момент занимал должность президента страны, внес в Раду свою версию законопроекта об ответственности за незаконное обогащение. В штабе Зеленского призвали Порошенко отозвать ее и поддержать вариант, разработанный при участии международных экспертов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К чиновникам, которые приобрели активы, чья стоимость превышает их законные доходы более чем на 12 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, предлагается...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Как НАТО противостоит ядерной угрозе из России. Стратегия в четырех пунктах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Мира

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Мира)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика