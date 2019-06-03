Госсекретарь США счел недостаточными отчеты России о крушении MH17 над Донбассом

Источник материала: Tut.by

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна больше сотрудничать по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTL.



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«Нет, им нужно делать больше», — ответил Помпео на вопрос о том, считает, ли он, что Россия в достаточной мере сотрудничает в расследовании авиакатастрофы.

Он выразил надежду на то, что Россия «увидит, что в ее лучших интересах отчитаться» о том, что привело к гибели множества людей.

Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, разбился в июле 2014 года над Донбассом. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате авиакатастрофы погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.

Расследованием катастрофы занимается международная следственная группа (JIT), в состав которой вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. В мае прошлого года JIT представила свои предварительные выводы.

Следствие считает , что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежал 53−1 зенитной ракетной бригаде, базирующейся в Курской области и позже оказался в руках сепаратистов.

В России отрицают причастность к катастрофе. Президент Владимир Путин говорил, что у Москвы нет оснований доверять результатам расследования JIT, так как Россия в нем не участвует. «Мы не принимаем в нем участия, а аргументы, которые мы предлагаем, чтобы они были учтены в ходе расследования, не принимаются той комиссией, которая это расследование ведет», — сказал глава государства.