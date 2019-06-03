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Госсекретарь США счел недостаточными отчеты России о крушении MH17 над Донбассом
04.06.2019 06:30 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия должна больше сотрудничать по делу о крушении рейса MH17 Malaysia Airlines в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTL.
«Нет, им нужно делать больше», — ответил Помпео на вопрос о том, считает, ли он, что Россия в достаточной мере сотрудничает в расследовании авиакатастрофы.
Он выразил надежду на то, что Россия «увидит, что в ее лучших интересах отчитаться» о том, что привело к гибели множества людей.
Пассажирский Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший рейсом MH17, разбился в июле 2014 года над Донбассом. Лайнер следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, в результате авиакатастрофы погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов.
Расследованием катастрофы занимается международная следственная группа (JIT), в состав которой вошли представители Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. В мае прошлого года JIT представила свои предварительные выводы.
Следствие
В России
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России необходимо больше сотрудничать в расследовании гибели рейса MH17 над Донбассом, считает Майк Помпео. В Москве не доверяют выводам международной следственной...
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