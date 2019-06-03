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Ким Чен Ыну не понравилось массовое представление. На стадионе была и якобы «репрессированная» сестра
04.06.2019 07:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после церемонии открытия сезона массовых гимнастических и художественных выступлений на стадионе 1 мая в Пхеньяне собрал участников представления и высказал им острую критику. Об этом сообщило во вторник
Отмечается, что лидеру КНДР не понравились «содержание и форма» массового зрелища, в связи с «неверным творческим духом и безответственным отношением к работе» спортсменов и артистов. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын «указал на то, какие важные обязанности лежат на литераторах и деятелях искусства в культурном строительстве социализма и дал им важное задание, как правильно осуществлять и выполнять революционную политику партии страны в литературе и искусстве».
В понедельник вечером Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу приняли участие в церемонии открытия сезона массовых гимнастических и художественных выступлений, которые известны во всем мире благодаря своей красочности и необычности исполнения. Уникальность шоу заключается в его массовости: в нем участвуют несколько тысяч человек, которые синхронно исполняют гимнастические упражнения. Артисты и спортсмены также формируют на поле и трибунах стадиона своеобразный «живой экран», поднимая по команде таблички разных цветов, они составляли мозаичные панно с изображением различных картин и патриотических лозунгов.
Представление на крупнейшем стадионе Пхеньяна завершилось салютом. Как сообщает ЦТАК, сезон массовых гимнастических и художественных представлений продлится в Пхеньяне до середины октября.
Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую южнокорейские СМИ ранее
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Ким Чен Ыну не понравилось массовое представление. На стадионе была и якобы «репрессированная» сестра
Ким Чен Ыну не понравились «содержание и форма» массового зрелища.
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