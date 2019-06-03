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Ким Чен Ыну не понравилось массовое представление. На стадионе была и якобы «репрессированная» сестра

04.06.2019 07:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын после церемонии открытия сезона массовых гимнастических и художественных выступлений на стадионе 1 мая в Пхеньяне собрал участников представления и высказал им острую критику. Об этом сообщило во вторник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).


Фото: kcna.kp

Отмечается, что лидеру КНДР не понравились «содержание и форма» массового зрелища, в связи с «неверным творческим духом и безответственным отношением к работе» спортсменов и артистов. Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын «указал на то, какие важные обязанности лежат на литераторах и деятелях искусства в культурном строительстве социализма и дал им важное задание, как правильно осуществлять и выполнять революционную политику партии страны в литературе и искусстве».

В понедельник вечером Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу приняли участие в церемонии открытия сезона массовых гимнастических и художественных выступлений, которые известны во всем мире благодаря своей красочности и необычности исполнения. Уникальность шоу заключается в его массовости: в нем участвуют несколько тысяч человек, которые синхронно исполняют гимнастические упражнения. Артисты и спортсмены также формируют на поле и трибунах стадиона своеобразный «живой экран», поднимая по команде таблички разных цветов, они составляли мозаичные панно с изображением различных картин и патриотических лозунгов.


Фото: kcna.kp

Представление на крупнейшем стадионе Пхеньяна завершилось салютом. Как сообщает ЦТАК, сезон массовых гимнастических и художественных представлений продлится в Пхеньяне до середины октября.

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, которую южнокорейские СМИ ранее включили в список "репрессированных" чиновников народной республики за срыв саммита с США, появилась на публике вместе с Ким Чен Ыном на открытии сезона массовых гимнастических выступлений. Как сообщает ЦТАК, на стадионе присутствовали представители высшего руководства народной республики, в том числе заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ён Чхоль, которого южнокорейские СМИ также включили в число дипломатов, якобы подвергшихся наказанию после безрезультатного саммита лидеров КНДР и США в Ханое. Южнокорейские СМИ писали, что младшая сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, занимающая пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, якобы была помещена под домашний арест в наказание за неудачную встречу с Трампом.

 
 
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