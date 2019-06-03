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Верховный суд Испании решил приостановить эксгумацию диктатора Франсиско Франко

04.06.2019 13:56 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Верховный суд (ВС) Испании приостановил решение об эксгумации останков диктатора Франсиско Франко (1892−1975). Об этом говорится в распространенном во вторник постановлении ВС.


Фото: Reuters

Правительство Испании хотело перенести 10 июня останки каудильо из гробницы в монументальном комплексе «Долина павших» близ Мадрида на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга Кармен Поло (1900−1988). Намерение кабмина по эксгумации Франко было обжаловано в том числе семьей диктатора, которая просила ВС приостановить дальнейшие шаги по перезахоронению в ожидании окончательного вердикта суда по данному делу.

Как говорится в документе, суд «единогласно решил временно приостановить эксгумацию останков» Франко. ВС аргументировал свое решение желанием «избежать ущерба, который в противном случае мог быть нанесен подавшим апелляцию и в особенности государственным интересам и конституционным институтам» страны.

Обжалование касается решения правительства, благодаря которому 15 февраля Совет министров разрешил проведение эксгумации, однако уточнил, что останки не могут быть перезахоронены в склепе собора Альмудена в Мадриде. Власти страны настаивали на том, чтобы семья Франко выбрала другое место, где будет покоиться диктатор.

Правительство обосновало решение о переносе останков каудильо из Долины павших тем, что он «не является жертвой [испанской] гражданской войны». Кроме того, Мадрид отметил, что Франко не может быть перезахоронен в Альмудене, на чем настаивали внуки диктатора, из-за возможных проблем с общественным порядком.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 годы. Он умер в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство комплекса «Долина павших» велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.

 
 
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Правительство страны хотело перенести 10 июня останки каудильо на кладбище в Эль-Пардо.
 
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