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В Праге 120 тысяч демонстрантов требовали отставки премьера. Это одна из самых крупных акций за 30 лет

04.06.2019 23:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста в Праге с требованием отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша, подозреваемого в конфликте интересов, сообщает Reuters.

По оценке организаторов, на Вацлавской площади Праги собрались 120 тысяч человек. Эта акция протеста стала одной из самых крупных в Праге с 1989 года, когда во время «бархатной революции» в Праге протестовали сотни тысяч человек.

Протесты против премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша усилились в конце апреля после того, как чешская полиция заявила, что политик должен предстать перед судом по делу о мошенничестве. Протестующие опасаются, что новый министр юстиции Чехии Мари Бенешова может вмешаться в дело.

Дело в отношении Бабиша связано с распределением двух миллионов евро субсидий Евросоюза, которые получили компании, связанные с премьер-министром. Бабиш отрицает обвинения, называя дело политически мотивированным.

 
 
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Дело в отношении Бабиша связано с распределением двух миллионов евро субсидий Евросоюза, которые получили компании, связанные с премьер-министром. Бабиш отрицает...
 
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