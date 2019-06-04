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В команде Зеленского рассказали, как проходит рабочий день президента Украины

04.06.2019 23:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов рассказал, что Владимир Зеленский приезжает на работу к 8 утра, а уезжает из АП после 22.00, сообщает «Украинская правда».


Владимир Зеленский в спортивном зале в Администрации президента Украины. Фото: facebook.com/zelenskiy95

«В 8.30 мы все на работе, чтобы в 9.00 могли полноценно работать. Президент приезжает раньше, он еще в спортзал заходит. У него гораздо более жесткий график, чем у всех нас. Первые дни мы засиживались до 1−2 ночи. Сейчас заканчиваем где-то в 22.00», — рассказал он.

По словам Трофимова, есть еще и ежедневные «неформальные совещания с участием первого помощника главы Администрации и всех заместителей».

«Мы говорим там обо всех вопросах, их просто миллион. Мы обсуждали роспуск Рады, закупки ЦИК, есть вопросы по главам ОГА, и пошло-поехало, какие-то кадровые вопросы. Задач очень много», — сказал Трофимов.

На вопрос, комфортно ли Зеленскому на новой должности, Трофимов ответил: «Он очень ответственный человек. Я знаю его более 10 лет. Ему очень важно доверие людей. Он никогда не подводил и очень дорожит доверием. Сейчас Владимир Александрович весь в работе, он очень занят, решает сложные задачи. Насколько это удобно — трудно сказать».

Ранее сообщалось, что Администрация президента, возможно, будет переезжать. Этот вопрос сейчас решается. Зеленский назначил Сергея Трофимова первым заместителем главы АП 21 мая.

 
 
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Первый заместитель главы Администрации президента Сергей Трофимов рассказал, что Владимир Зеленский приезжает на работу к 8 утра, а уезжает из АП после 22.00.
 
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