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В Венгрии возросло число погибших при столкновении катеров
05.06.2019 06:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дайверы нашли тела двух погибших при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште. Таким образом число жертв возросло до 11 человек,
Лидер команды дайверов рассказал телеканалу, что поиски осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 140 км/ч. По данным M1, спасатели обнаружили еще одно тело, однако его еще не идентифицировали, поэтому неизвестно, является ли погибший жертвой кораблекрушения.
Телеканал отмечает, что в среду, 5 июня, на место происшествия отправится большой плавучий кран, с помощью которого из реки достанут затонувший катер «Русалка». Он приплывет из словацкого города Комарно.
Катер
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Дайверы нашли тела двух погибших при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште. Таким образом число жертв возросло до 11...
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