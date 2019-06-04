В Венгрии возросло число погибших при столкновении катеров

Источник материала: Tut.by

Дайверы нашли тела двух погибших при столкновении круизного судна с туристическим катером на реке Дунай в Будапеште. Таким образом число жертв возросло до 11 человек, сообщает венгерский телеканал M1.



Фото: Reuters

Лидер команды дайверов рассказал телеканалу, что поиски осложнял сильный ветер, порывы которого достигали 140 км/ч. По данным M1, спасатели обнаружили еще одно тело, однако его еще не идентифицировали, поэтому неизвестно, является ли погибший жертвой кораблекрушения.

Телеканал отмечает, что в среду, 5 июня, на место происшествия отправится большой плавучий кран, с помощью которого из реки достанут затонувший катер «Русалка». Он приплывет из словацкого города Комарно.

Associated Press добавляет , что ранее в понедельник, 3 июня, дайверы нашли еще два тела.

Катер затонул на реке Дунай вечером 29 мая после столкновения с круизным судном. Инцидент произошел у моста Маргит в Будапеште. На борту катера находились 35 человек, среди которых два члена экипажа и туристы из Южной Кореи. В первый день поисков спасатели нашли тела семерых погибших. Семь человек удалось спасти, еще 21 человек числился пропавшими без вести.