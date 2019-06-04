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В США заявили, что российский Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета

05.06.2019 07:00 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ВМС США сообщили, что истребитель РФ пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа.


Фото: army.lv/

Российский истребитель Су-35 провел небезопасный перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем. Это утверждается в распространенном во вторник заявлении пресс-службы шестого флота ВМС США.

«4 июня 2019 года самолет США P-8A Poseidon, совершавший полет в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен три раза российским Су-35 в течение 175 минут. Первое и третье взаимодействие были расценены как безопасные. Второе взаимодействие было определено как небезопасное, поскольку Су-35 пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и членов экипажа», — заявила пресс-служба.

 
 
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В ВМС США сообщили, что истребитель РФ пролетел на большой скорости непосредственно перед самолетом, выполнявшим задание, что поставило под угрозу пилотов и...
 
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