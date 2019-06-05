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Зеленского уличили в плагиате речи Порошенко. Администрация нового президента обещает разобраться
05.06.2019 21:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Пресс-секретарь бывшего президента Украины Святослав Цеголко заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский «украл» целый абзац из речи бывшего президента. Об этом Цеголко
Речь идет о словах Зеленского, сказанных в ходе встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском. «Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Больше того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве», — сказал Зеленский.
«Банальный плагиат. Новый президент Зеленский украл целый абзац из выступления Петра Порошенко на съезде партии „Европейская Солидарность“. Приятно, что Владимир прислушивается к Петру Порошенко», — написал Цеголко, посоветовав действующему президенту, кроме корректора, нанять еще и спичрайтера.
Администрация президента Украины прокомментировала произошедшее. Там заявили, что начали служебную проверку по факту случившегося. «Предварительно установлено, что работники МИД Украины готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжая работать на Петра Порошенко», — сказано в заявлении президентской администрации,
«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», — говорится в заявлении.
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«Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко», -...
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