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Папа Франциск изменил текст молитвы «Отче наш». Соцсети и церковные иерархи возмущены

06.06.2019 19:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Папа римский Франциск внес изменения в итальянский перевод текста молитвы «Отче наш», сообщают итальянские СМИ. Новая редакция возмутила многих католических священников и пользователей соцсетей.


Фото: Reuters

Теологи и католические священнослужители работали над изменениями текста более 16 лет, и новый вариант был утвержден Ватиканом 22 мая.

В новой редакции слова молитвы «не введи нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению».

Франциск говорил о необходимости изменить текст «Отче наш» еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных действий.

«Бог не вводит в искушение, а помогает вам сразу же подняться после падения… Это плохой перевод, потому что здесь говорится о Боге, который склоняет к искушению. Но тот, кто побуждает к искушению, — это Сатана, это роль Сатаны», — объяснял понтифик.

Франциск также отмечал, что изменения уже вносились в переводы молитвы на ряд других языков, в том числе на французский.

«Проблематичные изменения»

Реакция на действия понтифика оказалась весьма неоднозначной. Часть католических иерархов поддержали позицию Франциска, однако нашлись и убежденные противники такой трактовки.

К примеру, глава Южной баптистской католической семинарии в Луисвилле Альберт Молер в интервью газете Seattle Times назвал внесенные изменения «весьма проблематичными».

«Это молитва Господа. Она не является и никогда не была личной молитвой папы, и в Новом Завете мы имеем слова самого Иисуса. И именно эти слова папа предлагает изменить», — отметил Молер.

Редактор издания Catholic World News Филип Лоулер сказал New York Times, что считает критику традиционного перевода необоснованной.

«Папа Франциск имеет привычку говорить вещи, которые смущают людей, и это одна из таких вещей», — говорит он.

Многие пользователи соцсетей также остались недовольны изменением текста молитвы, а некоторые из них даже предложили «уволить» Франциска с занимаемой должности.

На действия папы отреагировали и в Русской православной церкви. Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков сказал агентству РИА «Новости», что в нынешней версии молитвы никаких богословских неточностей нет.

«Никто, конечно, не будет менять текст молитвы. Как получили Писание — так и оставим», — сказал он.

«Отче наш», — единственная молитва, текст которой, согласно Евангелиям, был дан ученикам непосредственно Иисусом, и она наиболее широко распространена среди верующих христиан по всему миру.

 
 
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Франциск говорил о необходимости изменить текст «Отче наш» еще в 2017 году. Тогда он объяснял это тем, что нынешний перевод неверно трактует смысл божественных...
 
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