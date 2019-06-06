Британия назвала единственное условие для улучшения отношений с Россией

Источник материала: Tut.by

Отношения России и Великобритании улучшатся только при одном условии — если Москва изменит свое поведение. Об этом заявила представитель британского премьер-министра Терезы Мэй Элисон Доннелли, сообщает Bloomberg .

«У нас могут быть другие отношения, только если Россия изменит свое поведение», — сказала Доннелли.

«Мы дали ясно понять, что агрессивная и дестабилизирующая активность России подрывает ее заявления [о готовности] быть ответственным международным партнером», — отметили на Даунинг-стрит (цитата по Reuters ).

Тем не менее Доннелли сообщила, что Лондон будет продолжать взаимодействовать с Москвой по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании. Однако отравление бывшего офицера ГРУ Генштаба (сейчас — Главное управление Генштаба) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с использованием боевого нервно-паралитического вещества «Новичок» было «подлой атакой», добавила Доннелли.

Ранее 6 июня президент Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств заявил , что России и Великобритании следует «перевернуть страницу, связанную со шпионами, с покушениями», забыть это и начать все с чистого листа.

Отношения между Россией и Великобританией резко ухудшились в марте прошлого года, когда в городе Солсбери нашли без сознания Скрипалей. В их крови обнаружили следы «Новичка». Лондон возложил ответственность за произошедшее на российские спецслужбы. Москва свое отношение к инциденту неоднократно отвергала. Из-за отравления Скрипалей США ввели против России санкции.