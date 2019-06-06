Трамп рассказал, почему ухудшились отношения России и США

Источник материала: Tut.by

Отношения России и США были подпорчены расследованием инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, но могут быть налажены. Об этом заявил в четверг президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News .



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«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой „охотой на ведьм“. У меня могут быть хорошие отношения с Россией», — ответил американский лидер на вопрос о том, существует ли до сих пор возможность наладить отношения с Москвой, о которой он говорил в начале своего президентского срока.

Минюст США 18 апреля обнародовало итоговый доклад Мюллера . Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.