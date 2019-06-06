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Трамп рассказал, почему ухудшились отношения России и США
07.06.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Отношения России и США были подпорчены расследованием инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, но могут быть налажены. Об этом заявил в четверг президент Дональд Трамп в интервью телеканалу
«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой „охотой на ведьм“. У меня могут быть хорошие отношения с Россией», — ответил американский лидер на вопрос о том, существует ли до сих пор возможность наладить отношения с Москвой, о которой он говорил в начале своего президентского срока.
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Президент США заявил, что у него могут быть хорошие отношения с Россией.
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