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Трамп рассказал, почему ухудшились отношения России и США

07.06.2019 06:55 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отношения России и США были подпорчены расследованием инкриминируемого Москве вмешательства в американские выборы, которым занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, но могут быть налажены. Об этом заявил в четверг президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.


Фото: Reuters

«Я думаю, что у нас могут быть хорошие отношения с Россией. Я думаю, что они были подпорчены лживой „охотой на ведьм“. У меня могут быть хорошие отношения с Россией», — ответил американский лидер на вопрос о том, существует ли до сих пор возможность наладить отношения с Москвой, о которой он говорил в начале своего президентского срока.

Минюст США 18 апреля обнародовало итоговый доклад Мюллера. Спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Сам Трамп неоднократно называл ведущееся расследование «охотой на ведьм» и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

 
 
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Президент США заявил, что у него могут быть хорошие отношения с Россией.
 
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