Тереза Мэй уходит. Кто поведет Британию к «брекситу»?

Источник материала: Tut.by

Тереза Мэй 7 июня уходит с поста лидера Консервативной партии, а вскоре оставит и кресло премьер-министра Британии. Желающих занять место у штурвала страны, севшей на мель «брексита», на удивление много; фаворитом считается Борис Джонсон — но фавориты не всегда приходят первыми.



Тереза Мэй объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Фото: Reuters

Отставка Терезы Мэй дает старт выборам нового лидера правящей Консервативной партии. Этот процесс должен завершиться в двадцатых числах июля, когда новоизбранный лидер тори займет и место главы правительства.

Фаворитом в борьбе за посты главы партии и правительства и по опросам, и по оценкам букмекеров является бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. Он — самый популярный политик и среди членов Консервативной партии, и среди всех британских избирателей.

Но это вовсе не гарантирует Джонсону победы.

Консерваторам сейчас нужен лидер, который как-нибудь объединил бы парламентскую фракцию тори, фактически расколовшуюся по линиям отношения к «брекситу». Большинство депутатов может решить, что Джонсон, как жесткий брекзитер и к тому же человек, склонный к громким и не всегда продуманным заявлениям, на эту роль не подходит — и отсеять Бориса еще до финала.

В итоге первым прийти на финиш, выскочив из-за спины Джонсона, может, например, министр окружающей среды Майкл Гоув, который поставил Джонсону подножку на предыдущих выборах лидера партии, или министр иностранных дел Джереми Хант, или еще какая-нибудь компромиссная фигура.

По состоянию на 7 июня баллотироваться намеревались 11 политиков-тори (к началу выборов их число может сократиться).

Среди них — пять действующих и четыре бывших члена правительства Терезы Мэй.

Восемь из одиннадцати кандидатов учились в Оксфордском университете.

Кто что говорит о «брексите»

За жесткий «брексит» — четыре кандидата. Борис Джонсон, Доминик Рааб, Андреа Ледсом и Эстер Маквей решительно заявляют, что о новой отсрочке «брексита» не может быть и речи, и Британия должна 31 октября выйти из ЕС, даже если выходить придется без соглашения с ЕС, то есть без урегулированных отношений.

Не исключают жесткого брексита трое: Джереми Хант, Саджид Джавид, Марк Харпер. Они говорят, что проект соглашения нужно попытаться пересмотреть, но если не получится — надо выходить 31 октября, больше откладывать нельзя.

Евросоюз наотрез отказывается переписывать проект соглашения о выходе, а выход без соглашения может заблокировать Палата общин — как она это уже делала этой весной.

Против выхода без соглашения — трое: Майкл Гоув, Мэтт Хэнкок, Рори Стюарт. Готовы просить ЕС о новой отсрочке «брексита».

За второй референдум — один. Сэм Джима — сторонник отмены решения о выходе из ЕС. Но его шансы стать премьером, по оценкам аналитиков, исчезающе малы.

Как будут выбирать

Поскольку кандидатов оказалось много, 4 июня Консервативная партия решила изменить правила выборов, ускорив отсев явных аутсайдеров.

Теперь для выдвижения нужна поддержка восьми (а не двух) депутатов Палаты общин. У некоторых из перечисленных кандидатов, по подсчетам сайта консерваторов Conservative Home, пока восьми сторонников не набирается.

Вначале пройдут туры с выбыванием, при этом голосовать будут только члены Палаты общин от Консервативной партии (сейчас их 313).

В первом туре выбывают все, кто получил меньше 16 голосов (5%). Во втором туре выбывают все, кто получил меньше 32 голосов (10%).

Затем в каждом туре будет выбывать последний, пока кандидатов не останется два.

Выбирать из этих двух финалистов будут уже все примерно 160 тысяч членов партии — по почте.

Выдвижение и регистрация кандидатов пройдет 10 июня, первые туры — 13−20 июня. Затем пройдут предвыборные собрания-дискуссии с участием двух финалистов и, наконец, голосование всех 160 тысяч членов партии.

Победителя планируется объявить на неделе, начинающейся с 22 июля.



Фото: Reuters

Вкратце о каждом

Борис Джонсон

Бывший мэр Лондона, бывший министр иностранных дел. 19 июня ему исполнится 55 лет. Образование: Оксфордский университет, античная литература и классическая философия.

Что думает про «брексит»: переделать соглашение с ЕС, заменив «ирландский бэкстоп» некими альтернативными мерами, а если не получится — выйти 31 октября без соглашения. По мнению Джонсона, еще одна отсрочка «брексита» уничтожит Консервативную партию. Джонсон, по его выражению, «всеми фибрами души» — против второго референдума о «брексите».

Джереми Хант

Министр иностранных дел. 52 года. Образование: Оксфордский университет, философия, политика, экономика. Сын адмирала сэра Николаса Ханта. Британская пресса время от времени называет его дальним (в пятом колене) родственником королевы Елизаветы II.

Что думает про «брексит»: до 31 октября переписать соглашение о выходе, изменив положения об «ирландском бэкстопе», для чего послать в Брюссель новую делегацию, включив в нее тори-сторонников решительного разрыва с ЕС и представителей североирландской Демократической партии юнионистов. Выход 31 октября без соглашения нежелателен, но если дело дойдет до него — что ж, быть посему.

Майкл Гоув

Министр окружающей среды. Один из лидеров кампании за выход перед референдумом 2016 года, один из шести кандидатов на пост лидера в июле 2016-го (был третьим после Мэй и Ледсом). 51 год. Образование: Оксфордский университет, английский. До ухода в политику был журналистом.

Что думает про «брексит»: Гоув допускает, что выход придется отложить до конца 2020 года, чтобы заново провести переговоры с Брюсселем об условиях выхода и дальнейших отношений.

Доминик Рааб

Бывший министр «брексита». 45 лет. Образование: Оксфордский университет, юриспруденция, международное право. Магистра получил в Кембридже.

Что думает про «брексит»: лучше выход 31 октября без соглашения, чем на условиях нынешнего соглашения; надо как-то отменить «ирландский бэкстоп», заменив альтернативными техническими решениями; после выхода надо будет заключить с ЕС договор о максимально возможной свободе торговли.

Саджид Джавид

Министр внутренних дел. 49 лет. Сын иммигранта из Пакистана. Образование: Университет Эксетера, экономика и политология. До прихода в 2009 году в большую политику — сверхуспешный банковский менеджер, вундеркинд международных финансов.

Что думает про «брексит»: надо переписать соглашение с ЕС, заменив «ирландский бэкстоп» на некое альтернативное «цифровое» решение проблемы, при котором физически границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия всё же не будет. Но при этом надо готовиться к выходу без соглашения — на случай, если ЕС так и не согласится на переписывание проекта соглашения.

Рори Стюарт

Министр международного развития. 46 лет. Сын высокопоставленного британского разведчика. Владеет 11 языками. Во время учебы в университете одно лето был частным учителем у принцев Уильяма и Гарри. Образование: Оксфордский университет (история, философия, политология, экономика).

Что думает про «брексит»: выход без соглашения будет катастрофой; для поиска выхода надо созвать «Ассамблею граждан»; до 31 октября надо все-таки попытаться еще раз провести нынешнее соглашение через Палату общин (которая уже трижды его отвергла).

По мнению Стюарта, тем тори, кто обещает переписать соглашение с ЕС, «не хватает реализма». «Ни малейшей надежды на то, чтобы заключить с Европой новое соглашение до 31 октября, нет. Ни малейшей», — сказал Стюарт 5 июня в радиоэфире Би-би-си.

Мэтт Хэнкок

Министр здравоохранения. 40 лет. Образование: Оксфордский университет (философия, политика, экономика), Кембриджский университет (экономика).

Что думает про «брексит»: выходить без соглашения нельзя; надо создать Совет по ирландской границе, который придумает выход; надо ввести конкретный срок действия «ирландского бэкстопа».

Андреа Ледсом

Бывший лидер Палаты общин (организатор работы фракции тори), в мае ушла в отставку, протестуя против намерения Терезы Мэй всё же попытаться протащить соглашение через парламент. 56 лет. Образование: университет Уорика, политология.

На выборах лидера партии в 2016 году вышла в финал вместе с Терезой Мэй и сняла свою кандидатуру, обеспечив тем самым Мэй досрочную победу и назначение премьер-министром.

Что думает про «брексит»: выход 31 октября должен состояться в любом случае — скорее всего, без соглашения; поэтому надо ускорить подготовку к жесткому выходу; альтернативное техническое решение проблемы ирландской границы; надо попытаться изменить условия выхода путем прямых переговоров с лидерами ключевых стран ЕС.

Эстер Маквей

Бывший министр труда и пенсий, ушла в отставку, так как была против проекта соглашения о выходе. 41 год. Образование: право и журналистика в лондонских Университете королевы Марии и Университете Сити. До прихода в политику (депутат с 2010) — журналистка, ведущая, в том числе на Би-би-си, затем — своя фирма в родном Ливерпуле.

Что думает про «брексит»: надо готовиться к выходу без соглашения, а когда ЕС увидит, что Британия готова хлопнуть дверью, то, может быть, «согласится смягчить позицию, прислушаться, отменить бэкстоп и начать переговоры о свободной торговле».

Марк Харпер

Депутат Палаты общин. 49 лет. Образование: Оксфордский университет (философия, политика, экономика). До избрания в парламент в 2005 — аудитор, бухгалтер.

Что думает про «брексит»: признает, что отредактировать соглашение до 31 октября не получится, хочет выхода с соглашением (что подразумевает новую отсрочку), но не исключает и выхода без соглашения, если больше ничего, кроме отмены «брексита», не останется.

Сэм Джима

Бывший замминистра образования по делам университетов. Ушел в отставку из-за несогласия с позицией Мэй относительно «брексита».

В августе будет 43. Родился в Британии, но в школе учился в Гане, на родине матери. Окончил Оксфордский университет, где изучал философию, политику и экономику.

Что думает про «брексит»: Джима — единственный из кандидатов, кто выступает за второй референдум с опцией отмены выхода из ЕС.

Юри Вендик

Русская служба Би-би-си