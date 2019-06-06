В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв

Источник материала: БелТА

Место происшествия. Фото Reuters

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мощный взрыв прогремел сегодня утром в центре города Линчепинга на юге Швеции. Повреждены несколько зданий, сообщает Reuters .

Что именно послужило причиной взрыва, пока неизвестно. Местная полиция информирует, что в результате у нескольких зданий выбиты окна, разрушены балконы и повреждена крыша. Несколько кварталов вокруг района происшествия были оцеплены, однако планов по эвакуации жителей не поступало.

Пресс-секретарь Университетской больницы Линчепинга сказала, что после инцидента несколько человек были доставлены в больницу, точное количество пока не называется. При этом Шведское радио сообщает, что при взрыве ранения получили 19 человек.

Полиция проводит расследование.-0-