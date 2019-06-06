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В Москве проходят пикеты в поддержку задержанного журналиста. МВД признало, что часть снимков обыска оказались «левыми»
07.06.2019 19:44 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
У здания главка МВД в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Напомним, его обвинили в обороте наркотиков. Тем временем — после череды публикаций об этом в СМИ — ведомство признало, что 8 из 9 опубликованных фото обыска были сделаны вовсе не в квартире журналиста.
7 июня во второй половине дня к зданию городского управления МВД на Петровке, 38 в Москве начали подходить люди с плакатами, чтобы выразить свое несогласие.
В итоге полиция задержала более десятка человек. Как
Большинство из них потом отпустили без составления протокола, но люди с плакатами продолжают подходить. О пикетах сообщают и из Санкт-Петербурга.
С заявлением по поводу задержания журналиста уже
Кроме того, заявления по поводу Голунова сделали Профсоюз журналистов и работников СМИ России, Союз журналистов, редакции изданий «Медиазона» и «Новая газета», «Дождь» и лично главред «Эхо Москвы», а также Ксения Собчак, Юрий Дудь, Леонид Парфенов, политик Алексей Навальный и другие.
«Он больше суток не спал и не ел»
Ранее МВД России опубликовало снимки, якобы сделанные во время обыска в квартире у Ивана Голунова. Всего 9 кадров, где видны большие емкости с веществами, весы и так далее. Знакомые журналиста усомнились в достоверности фото, поскольку обстановка на них не совпадала с обстановкой в квартире у Голунова.
Позже милиция
По словам адвоката Голунова, журналист больше суток не спал и не ел. «Он плохо соображает, что происходит», —
По его словам, обыск проходил странно: еще во время задержания у Голунова забрали ключи от квартиры, а по приезде на место им пришлось минут 20−30 ждать в машине. «Фактически у сотрудников полиции была возможность беспрепятственно попасть в квартиру, чтобы сотворить там что угодно», — заявил адвокат. Он также сказал, якобы сотрудники вели себя так, будто знали, что и где искать: все прошло быстро.
Адвокат также сообщил, что следователь наконец согласился взять смывы с рук и срезы ногтей у задержанного журналиста. Экспертиза этих образцов может подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.
«Наконец-то после наших уговоров и после публикаций СМИ следователь решил взять у него [Голунова] смывы с рук и срезы с ногтевых пластин. Не прошло и суток», — сказал адвокат.
Иван Голунов — известный журналист-расследователь, сейчас работает в «Медузе». Ранее готовил материалы для изданий «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», телеканала «Дождь». Перед задержанием журналист писал текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.
«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», —
По официальной информации от МВД России,
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В Москве проходят пикеты в поддержку задержанного журналиста. МВД признало, что часть снимков обыска оказались «левыми»
По словам адвоката, Голунов уже сутки не ел и не спал. «Он плохо соображает, что происходит».
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