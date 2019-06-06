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В Москве проходят пикеты в поддержку задержанного журналиста. МВД признало, что часть снимков обыска оказались «левыми»

07.06.2019 19:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У здания главка МВД в Москве проходят одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Напомним, его обвинили в обороте наркотиков. Тем временем — после череды публикаций об этом в СМИ — ведомство признало, что 8 из 9 опубликованных фото обыска были сделаны вовсе не в квартире журналиста.

7 июня во второй половине дня к зданию городского управления МВД на Петровке, 38 в Москве начали подходить люди с плакатами, чтобы выразить свое несогласие.

В итоге полиция задержала более десятка человек. Как уточняет издание «Медуза», среди них оказались журналисты Павел Каныгин, Илья Азар, Андрей Борзенко, Александр Поливанов, Игорь Садреев, Григорий Туманов, Виктория Микиша, Александр Горбачев, Александр Рыклин, писатель Виктор Шендерович, литературный критик Анна Наринская, правозащитница Виктория Ивлева, активист Григорий Саксонов.

Большинство из них потом отпустили без составления протокола, но люди с плакатами продолжают подходить. О пикетах сообщают и из Санкт-Петербурга.

С заявлением по поводу задержания журналиста уже выступил Евросоюз: «Мы внимательно следим за делом Ивана Голунова. Мы придаем большое значение свободе СМИ и свободе слова, и ожидаем соблюдения принципов справедливого судебного разбирательства и верховенства закона».

Кроме того, заявления по поводу Голунова сделали Профсоюз журналистов и работников СМИ России, Союз журналистов, редакции изданий «Медиазона» и «Новая газета», «Дождь» и лично главред «Эхо Москвы», а также Ксения Собчак, Юрий Дудь, Леонид Парфенов, политик Алексей Навальный и другие.

«Он больше суток не спал и не ел»

Ранее МВД России опубликовало снимки, якобы сделанные во время обыска в квартире у Ивана Голунова. Всего 9 кадров, где видны большие емкости с веществами, весы и так далее. Знакомые журналиста усомнились в достоверности фото, поскольку обстановка на них не совпадала с обстановкой в квартире у Голунова.

Позже милиция признала, что из опубликованных только один снимок сделан дома у Голунова. Остальные — в ходе расследования «по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный». Через час последовало заявление, что начата служебная проверка по факту предоставления полицейскими «некачественной информации» для публикации на сайте главка.

По словам адвоката Голунова, журналист больше суток не спал и не ел. «Он плохо соображает, что происходит», — добавил Дмитрий Джулай.

По его словам, обыск проходил странно: еще во время задержания у Голунова забрали ключи от квартиры, а по приезде на место им пришлось минут 20−30 ждать в машине. «Фактически у сотрудников полиции была возможность беспрепятственно попасть в квартиру, чтобы сотворить там что угодно», — заявил адвокат. Он также сказал, якобы сотрудники вели себя так, будто знали, что и где искать: все прошло быстро.

Адвокат также сообщил, что следователь наконец согласился взять смывы с рук и срезы ногтей у задержанного журналиста. Экспертиза этих образцов может подтвердить, что Голунов не прикасался к наркотикам.

«Наконец-то после наших уговоров и после публикаций СМИ следователь решил взять у него [Голунова] смывы с рук и срезы с ногтевых пластин. Не прошло и суток», — сказал адвокат.

Иван Голунов — известный журналист-расследователь, сейчас работает в «Медузе». Ранее готовил материалы для изданий «Ведомости», Forbes, РБК, «Слон», телеканала «Дождь». Перед задержанием журналист писал текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.

«Мы убеждены, что Иван Голунов невиновен. Более того, у нас есть основания полагать, что Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности. Мы знаем, что в последние месяцы Ване поступали угрозы; знаем, в связи с каким готовящимся текстом; догадываемся, от кого», — сказано в заявлении гендиректора и главреда «Медузы» Галины Тимченко и Ивана Колпакова.

По официальной информации от МВД России, журналиста задержали 6 июня, а в его сумке и дома при обыске нашли пакеты (всего восемь) с неизвестным веществом и весы. Как установила экспертиза, это наркотик метилэфедрон. Мужчину подозревают в покушении на сбыт наркотиков. Сам Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.

 
 
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По словам адвоката, Голунов уже сутки не ел и не спал. «Он плохо соображает, что происходит».
 
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