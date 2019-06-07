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Скромная жизнь шведских депутатов: крохотные квартиры, общественный транспорт и кофе за свой счет

07.06.2019 21:44 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Карьера члена парламента во многих странах сулит солидный заработок, но только не в Швеции. Политическая культура этой страны подразумевает строгую экономию, которой должны придерживаться все народные избранники.


Фото: Reuters

Вместо роскошных зарплат и разнообразных привилегий шведские депутаты ограничены строгими рамками, когда дело касается средств налогоплательщиков.

«Мы обычные граждане. Нет смысла предоставлять особые привилегии парламентариям, поскольку наша работа — представлять интересы граждан и ту реальность, в которой они живут», — рассказал Бразильской службе Би-би-си BBC News Brasil депутат Социал-демократической партии Швеции Пер-Арне Хаканссон.

«Мы можем сказать, что для нас привилегия — делать эту работу и иметь возможность влиять на развитие страны», — добавляет Хаканссон.

Шведские парламентарии имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте, но при этом в их распоряжении нет служебных автомобилей с водителями.

В распоряжении парламента имеется лишь три автомобиля Volvo S80, и они используются только председателем парламента и тремя его заместителями на официальных мероприятиях.

«Мы не предоставляем услуги такси. Наши машины не отвозят людей домой или на работу», — говорит представитель парламента Рене Поэдке.

Премьер-министр — фактически единственный чиновник, имеющий право на служебный автомобиль.

Надбавка на скромный обед

Зарплата члена шведского парламента — около 6900 долларов в месяц, что составляет примерно половину зарплаты конгрессмена США (14 тыс. долларов).

Средняя месячная зарплата в Швеции составляет примерно 2800 долларов в месяц.

Те члены парламента, чьи избирательные округа находятся за пределами Стокгольма, имеют право на надбавку за те дни, которые они проводят в столице.


Зарплаты у шведских парламентариев гораздо ниже, чем у их коллег из многих других стран. Фото: Reuters

Каков же размер этой надбавки? Около 12 долларов в день — за эти деньги в Стокгольме можно позволить себе разве что очень скромный обед.

До 1957 года шведские парламентарии вообще не получали зарплаты и рассчитывали лишь на финансовую поддержку своей партии.

Введение зарплат стало некоей гарантией того, что ни у одного гражданина не будет препятствий для занятия политикой. Однако для шведов важно, чтобы зарплата не была уж слишком соблазнительной.

Дешевая мебель и односпальная кровать

Как и чиновникам из многих других стран, шведским парламентариям предоставляются субсидии на жилье. Однако это касается только тех депутатов, которые не живут в Стокгольме.

Жилье чиновников сложно назвать роскошным: например, Пер-Арне Хаканссон живет в квартире площадью всего 46 квадратных метров.


Государственные квартиры очень скромно обставлены, а родственники депутатов должны платить за проживание в них. Фото: Би-би-си

Некоторые государственные квартиры и вовсе представляют из себя крохотные студии площадью 16 квадратных метров.

Кроме того, в этих квартирах нет стиральных или посудомоечных машин, и во всех есть лишь односпальные кровати.

Деньги налогоплательщиков тратятся только на содержание чиновников — их партнеры и родственники должны платить за проживание в их квартирах, даже если проводят там всего одну ночь.

Если же депутат хочет жить вместе с кем-то, то ему необходимо оплачивать половину стоимости аренды квартиры.

«Мы не намерены платить за кого-либо, кроме парламентария, который живет в этой квартире», — поясняет сотрудница парламента Анна Аспегрен.

При этом депутат может жить в любом другом месте и использовать жилищную субсидию для оплаты аренды. Однако она ограничивается 820 долларами в месяц, что крайне мало для аренды жилья в центральных районах Стокгольма.

До 1990-х годов экономия была еще более жесткой: чиновникам не предоставлялось квартир, и нередко они спали в своих кабинетах площадью в среднем 15 квадратных метров.


Кабинеты шведских парламентариев сложно назвать роскошными. Фото: Би-би-си

«Волонтерская работа»

Помимо этого, парламентариям запрещено нанимать личных помощников или советников. Вместо этого представленные в парламенте партии получают пособия для найма группы сотрудников, которые работают для всех депутатов от каждой партии.

В региональной политике меры экономии еще более жесткие.

Политическое представительство считается дополнительной нагрузкой к основной работе. Примерно 94% членов местных заксобраний работают бесплатно. Исключение составляют политики из исполнительных комитетов, которые получают зарплаты за полный или неполный рабочий день.

«Это волонтерская работа, которая может прекрасно выполняться в наше свободное время», — объясняет член городского совета Стокгольма Кристина Элффорс-Сёдин.

 
 
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Карьера члена парламента во многих странах сулит солидный заработок, но только не в Швеции. Политическая культура этой страны подразумевает строгую экономию,...
 
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