Путин опроверг слухи о возможном объединении Беларуси и России

Ни планов, ни целей объединить Беларусь и Россию в одно государство нет.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на сессии Петербургского международного экономического форума 7 июня, передает ria.ru .

Об объединении Беларуси и России нет и не может быть речи. По мнению российского президента, «белорусы, русские и украинцы - это единый народ», но так сложилось, что живут эти люди в разных странах.

«Я уже много раз на этот счет высказывался, но сегодня нет никаких оснований для государственного объединения, у нас нет таких планов, целей нет», - заявил Путин, отметив, что этот вопрос они обсуждали и с Александром Лукашенко.

В то же время он отметил, что есть план развития Союзного государства, однако многое из того, что написано в договоре о СГ, не сделано. Сегодня актуальным становится вопрос, смогут ли стороны что-то из этого выполнить. Путин уверен, что граждане заинтересованы в данном вопросе.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2019 году проходит 6-8 июня.

Напомним, о том, что никаких намерений у огромной России поглотить Беларусь нет, и 98% белорусов проголосуют против объединения, Александр Лукашенко говорил в феврале на «Большом разговоре с президентом».

Ранее, на совещании в январе, белорусский президент назвал разговоры об объединении Беларуси и России «глупыми и притянутыми за уши», как и вопросы «в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси».