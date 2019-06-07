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Си Цзиньпин чуть не упал со сцены - удержал охранник Путина

08.06.2019 00:53 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».

На кадрах видно, что к сцене по завершении дискуссии подошли зрители. Си Цзиньпин поприветствовал их, потянулся, чтобы пожать одному из них руку и сильно покачнулся в сторону края сцены.

Председателя КНР под руку перехватил стоявший рядом с ним мужчина, агентство называет его охранником российского президента Владимира Путина.

Си Цзиньпин прибыл в Россию 5 июня с трехдневным визитом, в тот же день он провел переговоры с Путиным. 6 и 7 июня председатель КНР принял участие в мероприятиях ПМЭФа. Выступая на заседании, он в том числе упомянул тему торгового спора с США, ситуацию в КНДР, а также затронул вопрос сотрудничества с Россией в сферах цифровой экономики и электронной торговли.

 
 
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Видеозапись инцидента опубликована в Twitter кремлевского пула «РИА Новости».
 
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