Си Цзиньпин чуть не упал со сцены - удержал охранник Путина

Источник материала: Tut.by

Председатель КНР Си Цзиньпин чуть не упал со сцены после завершения пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме. Видеозапись инцидента опубликована в Twitter кремлевского пула «РИА Новости» .

На кадрах видно, что к сцене по завершении дискуссии подошли зрители. Си Цзиньпин поприветствовал их, потянулся, чтобы пожать одному из них руку и сильно покачнулся в сторону края сцены.

Председателя КНР под руку перехватил стоявший рядом с ним мужчина, агентство называет его охранником российского президента Владимира Путина.

Нихао! Журналисты китайского пула так горячо приветствовали Си Цзиньпина, что чуть не уронили китайского лидера. Охрана Путина помогла ему удержаться pic.twitter.com/7n1JQaYqA6 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

Си Цзиньпин прибыл в Россию 5 июня с трехдневным визитом, в тот же день он провел переговоры с Путиным. 6 и 7 июня председатель КНР принял участие в мероприятиях ПМЭФа. Выступая на заседании, он в том числе упомянул тему торгового спора с США, ситуацию в КНДР, а также затронул вопрос сотрудничества с Россией в сферах цифровой экономики и электронной торговли.