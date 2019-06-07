Зеленский записал обращение к нардепам и поблагодарил, что «не ошибся, когда распустил Раду»

Источник материала: Tut.by

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов Верховной Рады за то, что не приняли предложенные им законопроекты и продолжают «пробивать дно». Об этом Владимир Зеленский заявил во время своего обращения, которое транслировал «112 Украина».

Зеленский во время своего обращения заявил, что после роспуска парламента думал над тем, не было ли это решение ошибочным.

«Президент должен быть объективным. Поэтому когда есть за что — нужно хвалить. Я хочу похвалить и от чистого сердца сказать нашей ВР огромное спасибо. Удивлены? Я объясню. После роспуска парламента у меня были мысли: а вдруг я ошибся? Возможно, я зря их распустил? Может, депутаты готовы работать и принимать важные решения? Что сделали депутаты за эти дни? Оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров , оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение», — отметил президент.

Видео: 112.ua

В то же время он поблагодарил нардепов, что «доказали всей стране, что решение о роспуске парламента было правильным».

«Как много они оставили следующим поколениям — своим детям и внукам. Спасибо. Спасибо, что своим плодотворным трудом доказываете всей стране, что решение о роспуске Рады было правильным. Что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателям, а остаетесь собой: продолжаете прогуливать и кнопкодавить, подтверждать все те горячие слова, которые вам адресуют граждане. Они все заслуженные», — добавил президент.

По его словам, сейчас уровень поддержки парламента составляет 4%.

«Уровень вашей поддержки был 4%, но спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно. Люди все видят и все понимают, 21 июля они все это оценят обязательно. Поэтому сделаем их еще раз», — подытожил Зеленский.

Напомним, Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, отказалась включить в повестку дня законопроект президента Владимира Зеленского о незаконном обогащении. Ранее, 4 июня парламент отказался рассматривать законопроект об импичменте президента, автором которого является президент Зеленский.

30 мая Верховная рада рассмотрела проект постановления об отставке премьер-министра Владимира Гройсмана. Документ отклонили, ведь за него проголосовали лишь 97 нардепов (для принятия решения нужно было минимум 226 голосов).