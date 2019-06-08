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В Казахстане проходят президентские выборы

09.06.2019 09:29 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы.

На высший государственный пост претендуют семь кандидатов: Касым-Жомарт Токаев от правящей партии "Нур Отан" ("Свет Отечества"), Дания Еспаева - от партии "Светлый путь", Садыбек Тугел - от общественного объединения "Орлы великой степи", Толеутай Рахимбеков - от партии "Аул", Жамбыл Ахметбеков от Коммунистической народной партии Казахстана (КНПК), Амангельды Таспихов от Федерации профсоюзов Казахстана, а также Амиржан Косанов от объединенного национального патриотического движения "Судьба нации".

В Казахстане в день внеочередных выборов президента голосование на избирательных участках проходит до 20.00 по местному времени (до 17.00 по минскому). На территории Казахстана и за ее пределами образованы 9 968 избирательных участков. По состоянию на 1 января 2019 года в Реестр избирателей Республики Казахстан Центральной избирательной комиссией включено 11 814 019 граждан, обладающих правом голоса.

Как сообщалось, предыдущие президентские выборы в Казахстане проходили в апреле 2015 года, тогда победу одержал Нурсултан Назарбаев, который был избран на пятилетний срок. 19 марта этого года Нурсултан Назарбаев подписал указ о сложении полномочий президента с 20 марта 2019 года по собственному желанию. С 20 марта действующим президентом Казахстана, согласно Конституции, стал председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. По Конституции он должен был быть главой страны до окончания выборного срока первого президента Нурсултана Назарбаева. Очередные выборы президента Казахстана должны были пройти в апреле 2020 года. В апреле в своем телеобращении к народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных выборов. По его словам, это необходимо для снятия любой неопределенности.-0-

 
 
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9 июня, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Сегодня в Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На высший государственный пост претендуют семь кандидатов:...
 
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