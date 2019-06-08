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Госканал «Россия 24» объявил, что при задержании Голунов был пьян. И показал документ, что не был
09.06.2019 13:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 9 июня государственный телеканал
«Вот заключение медиков, согласно ему в момент задержания Иван Голунов имел признаки опьянения. Какого именно — эксперты установят позже», — сказал корреспондент канала Денис Новожилов.
Иван Голунов был задержан днем 6 июня, его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сам Голунов заявил, что никогда в жизни не принимал наркотики, а найденные у него мефедрон и кокаин были подброшены.
7 июня Голунова
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Днем 9 июня государственный телеканал «Россия 24» в сюжете об уголовном деле против корреспондента «Медузы» Ивана Голунова заявил, что тот в момент задержания 6...
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