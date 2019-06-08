КС Молдавии в шестой раз отстранил Додона от должности президента

Источник материала: Tut.by

Конституционный суд Молдавии в воскресенье, 9 июня, временно отстранил Игоря Додона от должности.президента страны. Это решение, как сообщается на официальном сайте суда , связано с отказом Додона выполнять свои конституционные обязанности по роспуску парламента и подписанию указа о назначении даты досрочных парламентских выборов.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Временно исполнять обязанности главы государства будет действующий премьер-министр Павел Филип, которому было поручено обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Вскоре Филип распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.



В пятницу вице-председатель Демократической партии Молдавии (ДПМ) Андриан Канду, выступая перед журналистами, потребовал отставки Додона, обвинив того в предательстве страны.

На протяжении последних двух лет КС Молдавии уже пять раз отстранял Игоря Додона от должности президента, после того как тот отказывался подписать определенные законы или назначить некоторых министров.