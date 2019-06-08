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КС Молдавии в шестой раз отстранил Додона от должности президента
09.06.2019 16:08 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конституционный суд Молдавии в воскресенье, 9 июня, временно отстранил Игоря Додона от должности.президента страны. Это решение, как сообщается на официальном
Временно исполнять обязанности главы государства будет действующий премьер-министр Павел Филип, которому было поручено обратиться в Конституционный суд, чтобы подписать
На протяжении последних двух лет КС Молдавии уже пять раз отстранял Игоря Додона от должности президента, после того как тот отказывался подписать определенные законы или назначить некоторых министров.
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Исполняющий обязанности главы государства премьер-министр Павел Филип распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 6 сентября.
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