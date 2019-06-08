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Сотни тысяч жителей Гонконга вышли на акцию протеста против закона об экстрадиции

09.06.2019 19:17 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несколько сотен тысяч жителей Гонконга вышли в воскресенье на массовую уличную акцию протеста против готовящегося законопроекта об экстрадиции с КНР. Об этом сообщила газета South China Morning Post.


По данным организаторов, акция собрала рекордное за последние годы количество участников — свыше 500 тыс. человек. Полиция называет более скромную цифру в 153 тыс.


Митингующие изначально сконцентрировались в крупнейшем городском парке Виктория, откуда по центральным улицам в сопровождении полиции прошли до правительственного комплекса в районе Адмиралти. Мероприятие прошло с разрешения местных властей и обошлось без эксцессов, если не считать единичных случаев мелких стычек с полицией.


Гонконг, наделенный высокой степенью автономии по формуле «одна страна — две системы», не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем. Но в настоящий момент местная администрация готовится наладить сотрудничество в этой сфере, при котором каждый случай будет рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нововведение позволит выдавать по запросу китайских органов на материк лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР. Против этого выступает местная оппозиция, обеспокоенная усилением контроля Пекина над внутренними делами Гонконга. Она опасается, что экстрадиция может распространяться не только на фигурантов уголовных и коррупционных дел, но и на правозащитников и местных диссидентов.


Идея принятия закона за последние недели вызвала бурные споры в гонконгском обществе и спровоцировала акции протеста.

 
 
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По данным организаторов, в манифестации приняли участие более 500 тыс. человек.
 
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