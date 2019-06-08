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Токаев лидирует на выборах президента Казахстана. На акциях простета - до 500 задержанных

09.06.2019 21:11 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов. Об этом говорят данные экзитпола института «Общественное мнение», сообщает ТАСС.



Голосование проходило до 20.00 местного времени (17.00 по Минску). Подсчет голосов на избирательных участках состоится не позднее 12 часов с момента окончания голосования. Результаты подсчета голосов по административно-территориальным единицам устанавливаются на заседаниях территориальных комиссий и доставляются в ЦИК в двухдневный срок (не позднее 11 июня). На установление и опубликование итогов выборов, регистрацию избранного президента ЦИК предусмотрено семь дней.

Явка на выборах составила 77,4%. Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, «на избирательных участках обстановка стабильная, фактов серьезных нарушений общественного порядка не зарегистрировано».

В то же время он информировал, что полиция Казахстана задержала порядка 100 человек, которые в день проведения в стране президентских выборов вышли на несанкционированные митинги в Нур-Султане и Алма-Ате по призыву запрещенной в республике организации «Демократический выбор Казахстана», сообщает ТАСС.


Фото: https://holanews.kz

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Казахстанские СМИ со ссылкой на того же Марат Кожаева сообщают, что в воскресенье в Нур-Султане и Алматы в ходе несанкционированных митингов были задержаны около 500 человек.

«На наших избирательных участках было все стабильно, но на улицах Алматы и Нур-Султана были попытки дестабилизировать общественную обстановку, организовывая проведение несанкционированных акций. В этих городах в полицию было доставлено около 500 человек. В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи. Сотрудники полиции провели все мероприятия в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно».

Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об уходе с поста. Он возглавлял страну почти 30 лет. В 2010 году он получил титул елбасы — лидера нации. Президентский срок Назарбаева истекал в апреле 2020 года.

Полномочия президента были переданы председателю верхней палаты парламента Касым-Жомарту Токаеву. Он исполнял обязанности президента до выборов. Уже 20 марта Токаев принес присягу и стал президентом страны.

На пост главы государства претендуют семь кандидатов, четверо из них выдвинуты партиями, в том числе действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, который представляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»). В избирательной кампании также участвуют депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Жамбыл Ахметбеков, баллотирующийся от Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Дания Еспаева — представительница Демократической партии «Ак жол» («Светлый путь») и председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» — кандидат от народно-демократической партии «Ауыл» («Аул») Толеутай Рахимбеков.

Еще три кандидата представляют республиканские общественные объединения. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением «Улт тагдыры» («Судьба нации»), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел — республиканским движением «Улы дала кырандары» («Орлы великой степи»), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана. Впервые за годы независимости страны в выборах не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.

 
Теги: Минск
 
 
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Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов - экзитпол института «Общественное мнение».
 
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