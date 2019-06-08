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Токаев лидирует на выборах президента Казахстана. На акциях простета - до 500 задержанных
09.06.2019 21:11 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов. Об этом говорят данные экзитпола института «Общественное мнение», сообщает
Явка на выборах составила 77,4%. Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Казахстана Марат Кожаев, «на избирательных участках обстановка стабильная, фактов серьезных нарушений общественного порядка не зарегистрировано».
В то же время он информировал, что полиция Казахстана
Казахстанские СМИ со ссылкой на того же Марат Кожаева
«На наших избирательных участках было все стабильно, но на улицах Алматы и Нур-Султана были попытки дестабилизировать общественную обстановку, организовывая проведение несанкционированных акций. В этих городах в полицию было доставлено около 500 человек. В Нур-Султане пресечены попытки перекрытия оживленной дороги и создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи. Сотрудники полиции провели все мероприятия в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами стражи порядка вели себя максимально корректно».
Напомним, 19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Полномочия президента были переданы председателю верхней палаты парламента
На пост главы государства претендуют семь кандидатов, четверо из них выдвинуты партиями, в том числе действующий президент страны Касым-Жомарт Токаев, который представляет правящую партию «Нур Отан» («Свет Отечества»). В избирательной кампании также участвуют депутат Мажилиса (нижней палаты парламента) Жамбыл Ахметбеков, баллотирующийся от Коммунистической народной партии Казахстана, депутат Мажилиса Дания Еспаева — представительница Демократической партии «Ак жол» («Светлый путь») и председатель правления НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» — кандидат от народно-демократической партии «Ауыл» («Аул») Толеутай Рахимбеков.
Еще три кандидата представляют республиканские общественные объединения. Среди них общественный деятель, журналист Амиржан Косанов, который выдвинут Объединенным национал-патриотическим движением «Улт тагдыры» («Судьба нации»), писатель и общественный деятель Садыбек Тугел — республиканским движением «Улы дала кырандары» («Орлы великой степи»), председатель территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихов — от Федерации профсоюзов Казахстана. Впервые за годы независимости страны в выборах не принимает участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев.
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Токаев лидирует на выборах президента Казахстана с 70,13% голосов - экзитпол института «Общественное мнение».
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