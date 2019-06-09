Российские госканалы рассказали о деле Голунова. Акценты разные, следов наркотиков в его анализах нет

Источник материала: Tut.by

Задержание известного журналиста-расследователя Ивана Голунова вызвало взрыв общественного недовольства. Вопросы к следователям возникли не только у сотрудников оппозиционных изданий, но и влиятельных журналистов государственных СМИ и даже артистов. Русская служба Би-би-би собрала комментарии к делу Голунова и претензии к следствию.





Ирада Зейналова, «Итоги недели», НТВ

Ведущая «Итогов недели» на НТВ Ирада Зейналова посвятила ситуации с уголовным делом в отношении Ивана Голунова полторы минуты в конце программы.

«От нас зависит, какой будет страна. Будем мы гражданами или нет. И во что мы будем верить. Тест на доверие мы проходим прямо сейчас. В Москве задержан наш коллега, журналист Иван Голунов. Полиция уверяет, что он пытался продать наркотики и предъявляет некие пакетики. Даже после ареста опубликовали фотографии некой лаборатории, но вдруг оказалось, что фотографии не из его квартиры. Полиция попыталась безуспешно объяснить, что за путаница», — сказала она.

Зейналова рассказала, что в защиту Голунова выступили его коллеги, которые заявляли, что он занимается журналистскими расследованиями и что в связи с этим ему неоднократно поступали угрозы. Зейналова также упомянула, что в день задержания Голунов сдал в редакцию «новую разоблачительную статью».

На словах о коллегах, вступившихся за Голунова, в программе показали кадры с одиночных пикетов, которые прошли в пятницу вечером у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, 38, и кадры с людьми, сидящими на лестнице возле Никулинского суда в ожидании заседания по избранию меры пресечения Голунову вечером в субботу.

Зейналова заявила, что разобраться в том, что на самом деле произошло, «нужно максимально скрупулезно, открыто и жестко», и что если в деле действительно фигурировали наркотики, то нужно предъявить «неоспоримые доказательства» этого. В случае, если наркотиков на самом деле не было, Зейналова призвала наказать тех, кто их подбросил.

«Да, журналисты не ангелы, точно так же как, к сожалению, не ангелы полицейские. Да, наркотики — однозначное зло, но и коррупция тоже однозначное зло. Если были наркотики и есть неоспоримые доказательства, то их нужно предъявить, это тяжкая статья. Но если их не было, то нужно предъявить тех, кто спровоцировал дикую ситуацию и тоже наказать. Это тоже очень тяжкая статья и для исполнителей, и для заказчика. Это дело уже на общественном контроле и явно на контроле наверху. Это правда тест для нас всех», — сказала она.

Дмитрий Киселев, «Вести недели», Россия-1

Ведущий воскресного выпуска «Вестей недели» на России-1 Дмитрий Киселев рассказал об уголовном деле в отношении Голунова в конце программы. Причем сюжет про Голунова попал только в федеральный выпуск «Вестей», в региональный выпуск, который выложили на YouTube ранее в воскресенье, его не было.

В самом начале сюжета Киселев рассказал, что у журналиста — при задержании и во время обыска дома — были обнаружены наркотики и весы, «которыми пользуются наркодилеры». «Линия защиты, которую избрали Голунов и его адвокат, — все это подброшено», — сказал он.

При этом ведущий обратил внимание на действия оперативников: «Судя по всему, работали не безупречно, если не сказать грубовато. По крайней мере, Голунов демонстрирует ссадины и говорит о насилии в отношении него».

Киселев также добавил, что среди фотографий из квартиры Голунова, обнародованных полицией после задержания журналиста, лишь одна, как оказалось впоследствии, была сделана у него дома.

«Бросает тень на следствие. Как минимум, непозволительно неряшливо», — отметил Киселев.

По мнению Киселева, то, что дело Голунова было передано из окружного отдела УВД в городское управление — гарантирует «корректное и гласное расследование без какой-либо предвзятости».

Предвзятость, по мнению телеведущего, имеет место в интернете и журналистском сообществе, где «нагромождаются страхи о конце свободы слова в стране, Голунова называют чуть ли не „лучшим пером“ России, требуют сейчас же отпустить, а само задержание связывают с журналистскими расследованиями Голунова».

Эти страхи Киселев сразу же развеял, заявив, что «свободы слова в России больше, чем где-либо».

«Во-первых, мы давно уже живем в другом мире. Диапазон реально практикуемой свободы слова в России больше, чем где-либо на планете. Это потому, что страх давно ушел, — можно писать и даже „лепить“ что угодно. Мы же видим, как это безо всяких сдерживающих центров происходит в Сети. И еще оттого, что мы не скованы ни навязываемой идеологией, ни политкорректностью, как это сейчас на Западе», — заявил он.

В этом контексте «единичный арест журналиста якобы из-за профессиональной деятельности выглядит абсолютно нелогичным», считает Киселев.

Вместе с тем Киселев рассказал, что следов наркотиков в анализах Голунова после задержания не обнаружено. Об этом в «Вестях» также рассказал главный нарколог России Евгений Брюн.





ВГТРК

До передачи Киселева самым заметным сюжетом на каналах ВГТРК оказался репортаж, который утром 8 июня вышел в программе «Вести. Дежурная часть» на «России-24». Его авторы — Денис Новожилов и Эдуард Петров.

Журналистам удалось не только взять у Голунова интервью, но и снять процесс экспертиз и анализов вещественных доказательств. Кроме того, они пообщались с оперуполномоченным, задействованным в операции по задержанию Голунова — он общался с «Россией-24», сидя спиной к камере.

В репортаже авторы заявили, что Голунов был задержан в состоянии опьянения. В этот же момент в кадре демонстрировалась справка, в которой ручкой было вписано, что клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения Голунова, по результатам освидетельствования не обнаружены.





Россия-24 убрала этот фрагмент из расшифровки сюжета, а также пообещала, что в новой версии программы «Дежурная часть» этой ошибки не будет.

В репортаже озвучивались и другие факты, которые вызвали возмущение у сторонников Голунова. В частности, анонимный сотрудник полиции рассказал, что журналист «Медузы» якобы угрожал им «проблемами, поскольку за ним стоят большие люди».

Этот же собеседник заявил, что Голунов мог привозить наркотики из Риги и других стран ближнего зарубежья (в Латвии находится офис «Медузы»).

«В УВД по Западному округу Москвы заявили, что процессуальные права журналиста не нарушались. Со слов следователей, Ивану была предоставлена возможность сообщить о своем задержании родственникам и адвокатам», — заявил автор репортажа. О том, что адвокаты Голунова и сам он говорят об обратном, упоминать он не стал.

Что касается интервью Голунова, то «Россия-24» показала лишь несколько фрагментов этого общения:

— Я никогда не употреблял наркотики, я никогда не имел при себе наркотиков, я журналист, я занимаюсь расследованиями.

— Вы понимаете, что за эти слова придется же отвечать?

— Я готов ответить.

Некоторые журналисты ВГТРК выступили с осторожной поддержкой Голунова. Например, Евгений Попов, ведущий политического ток-шоу на «России-1», заявил, что к делу «сразу возникли вопросы»:

«Фотографии, следы на спине, амфетамин или кокаин, три пакета или/и 5+ граммов… Нужны ответы на эти вопросы или внятные объяснения», — отметил он.

Попов подчеркнул, что «никто не будет защищать торговца наркотиками» и «барыг нужно давить», но пока дело Голунова выглядит как «подстава».

«Правда всегда побеждает. Но пока она пробивает себе дорогу — коллегу Голунова (я не знаю его лично) можно и нужно отпустить домой», — заявил Попов.

Первый канал

Первый канал впервые сообщил о деле Голунова в вечерних новостях 8 июня — на следующий день после того, как стало известно о задержании.

Корреспондент Первого Евгений Лямин посвятил часть репортажа фотографиям, сделанным в квартире журналиста. Пресс-служба МВД после задержания Голунова опубликовала несколько снимков подпольной нарколаборатории. Позже выяснились, что к делу расследователя «Медузы» имеет отношения только одно фото.

«Подобные ошибки и порождают много вопросов, на которые следствию теперь необходимо будет дать ответ», — говорилось в сюжете Первого. Его автор рассказал, что у здания московского управления МВД сторонники Голунова проводили одиночные пикеты, а многие коллеги пришли поддержать его к суду.

Автор сообщил и о том, что «Иван Голунов занимается журналистскими расследованиями, в том числе о коррупции высокопоставленных чиновников» — их имена, правда, в сюжете не упоминались.

«Коллеги и друзья журналиста выступили против ареста, связывая обвинения с профессиональной деятельностью. Полиция подобные обвинения отвергает», — рассказал Лямин

Адвокаты Голунова утверждают, что сотрудники МВД избивали репортера, не давали ему связаться с родственниками и отказывались проводить экспертизы. Об этом в сюжете Первого не говорится.

Остаток репортажа Лямин посвятил тому, что бороться с наркоторговлей государству все сложнее, потому что заниматься ей может кто угодно — даже студенты и школьники.

О чем идет речь

На нестыковки в деле, упомянутые на федеральных телеканалах, ранее неоднократно обращали внимание другие журналисты. Русская служба Би-би-си напоминает основные вопросы, которые задавались полиции в связи с задержанием Голунова.

1. Задержание и досмотр

Как заявил адвокат Дмитрий Джулай, Голунов был задержан в 14:30 неподалеку от метро «Цветной бульвар», когда он направлялся на встречу с источником.

Согласно сообщению полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом, которое экспертиза определила как наркотик мефедрон. Кроме того, утверждала полиция, дома у Голунова нашли еще три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы.

Уже почти в полночь московская полиция выступила с еще одним заявлением. «Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин массой свыше 5 граммов», — добавили в ведомстве.

Близкие Голунова заявили, что он вообще не употреблял наркотики. Они утверждают, что препараты Голунову подбросила полиция.

Как отметил оппозиционер Алексей Навальный, не очень понятно, зачем известный журналист, расследующий преступления чиновников, «беспечно в собственной квартире варит мефедрон и фасует по пакетикам кокаин».

В программе Дмитрия Киселева «Вести недели» главный нарколог России Евгений Брюн сообщил, что в моче Голунова действительно не было обнаружено наркотиков — из этого следует, что он действительно их не употреблял.

При этом пока нет результатов смывов с рук, которые должны показать, прикасался ли к ним журналист. Голунов жаловался, что первоначально у него отказывались их брать — в полиции однако это отрицали.

В московской полиции также заявили, что следователь согласился проинформировать близких журналиста о его задержании, хотя сам Голунов утверждал, что ему не давали возможности позвонить.

2. Кто задерживал

В пресс-релизе полиции говорится, что Голунова задержали на Цветном бульваре сотрудники отдела по борьбе с наркотиками УВД по Западному административному округу Москвы.

При этом журналисты и пользователи соцсетей отмечают, что Цветной бульвар относится к Центральному округу, а квартира, в которой проводили обыск, находится и вовсе на другом конце города — в Восточном округе Москвы.

Полиция не объяснила, почему операцию в Центральном административном округе проводили полицейские из Западного. Издание «Проект» сообщает, что в расследовании, которым занимался Голунов, могли фигурировать несколько силовиков как раз из Западного округа — но подтверждения этой информации из других источников пока нет.

3. Применялась ли сила

Через своего адвоката Дмитрия Джулая Голунов сообщил, что полицейские применяли к нему силу и отказались вызвать скорую помощь, чтобы зафиксировать следы побоев, а также отказались взять у него смывы рук, чтобы подтвердить его контакт с наркотиками.

Вечером в пятницу глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков опубликовал в своем Telegram-канале сделанное Джулаем фото ссадин на спине Голунова.

Адвокат Ольга Динзе в воскресенье направила заявление в Следственный комитет о действиях полицейских, задерживавших Голунова.

Динзе обвиняет сотрудников полиции в применении «немотивированного физического насилия».

Перед заседанием, на котором решался вопрос об аресте Голунова, к нему приезжала скорая помощь — и врачи обнаружили у него гематомы и ссадины. Они рекомендовали госпитализировать его с подозрением на перелом ребер и сотрясение мозга.

В МВД, однако, отрицают, что Голунова избили при задержании. «Официально заявляем, что сообщения отдельных средств массовой информации о том, что задержанного по подозрению в попытке сбыта наркотических средств корреспондента одного из СМИ избили при задержании, не соответствуют действительности».

В 71-й больнице, куда Голунова доставили на обследование после соответствующей рекомендации скорой помощи, заявили, что серьезных травм не обнаружили. Позднее главврач больницы Александр Мясников написал в «Фейсбуке», что на теле Голунова действительно были синяки и ссадины.

Отмечая, что это его личное мнение, Мясников пишет, что природу этих синяков врачи не знают, но «если Голунов говорит правду — то милиционера надо судить за измену Родине, так подставить всех». Также врач признается, что как журналист Голунов у него симпатий «точно не вызывает».

4. Обыски

Через несколько часов после появления новости о задержании Голунова сайт московского управления МВД опубликовал фотографии, якобы сделанные в квартире журналиста при обысках.

Однако сосед задержанного по квартире сообщил Русской службе Би-би-си, что лишь один из этих кадров, на котором снят загранпаспорт, действительно сделан в квартире Голунова. Где были сделаны остальные снимки, он не знает.

Вскоре в МВД признали, что только одна фотография была сделана в обыска в доме Голунова.

«Остальные фотографии, размещённые сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по городу Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный», — заявили в полиции.

Вечером в субботу Русская служба Би-би-си и «Медуза» опубликовали видео из квартиры Ивана Голунова. Съемка была сделана после обысков 6 июня.

Сосед по квартире и старший брат Голунова уверены, что полиция создала лишь «видимость обыска». «Часть книг просто не тронута, а часть вещей локально выбрана», — говорит сосед Ивана. По его мнению, это сделано, «чтобы создать некую видимость обыска».

Корреспондент телеканала «Дождь» Мария Борзунова, которая побывала в квартире Ивана вечером 7 июня, пришла к такому же выводу.

Иван Голунов до «Медузы» был корреспондентом Slon.ru (сейчас — Republic), Forbes , «Ведомостей», РБК и телеканала «Дождь». Специализация Ивана — расследования о коррупции. В «Медузе» Голунов работает с 2016 года, он автор более 100 расследований, статей и заметок. Прочитать материалы Голунова можно на сайте «Медузы». Как пишет издание, «статьи Ивана, опубликованные на „Медузе“, обладают высокой общественной значимостью; герои его текстов могут быть причастны к преследованию».